Premier: W tym roku też podniesiemy kwotę wolną od podatku

Morawiecki pytany o kwotę wolną od podatku powiedział, że co roku konsekwentnie jest ona podnoszona. "Nasi poprzednicy podnieśli ją o dwa złote, a my (...) w ciągu półtorej roku zrobiliśmy tę kwotę do 8 tys. zł dla tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących" - powiedział premier.

Według szefa rządu, "jeśli ktoś zarabia 120-140 tys. zł rocznie, to kwota wolna od podatku w wysokości 8 tys. zł, daje takiej osobie kilkanaście złotych więcej miesięcznie".

"Czy dla takiej osoby jest potrzebne (...) 15 złotych miesięcznie? Czy bardziej potrzebne są te pieniądze dla tych najbardziej potrzebujących, którzy zarabiają tysiąc złotych miesięcznie, dwa tysiące złotych miesięcznie?" - pytał premier. Dodał, że dla takich właśnie osób, rząd podnosi co roku kwotę wolną od podatku.

"W tym roku również podniesiemy (kwotę wolną)" - zapowiedział Morawiecki.

Odpowiadając na pytanie, czy rząd pracuje nad obniżką np. VAT, powiedział, że nie podnosząc VAT-u, rząd zwiększył o 30 mld zł środki, które wpływają do budżetu. Dzięki temu, jak wyjaśnił, można sfinansować różnego rodzaju programy społeczne. Wyjaśnił, że jednym z programów, które rząd chce sfinansować z tego uszczelnienia podatkowego jest program emerytura matczyna.

"Jeśli jakaś pani, mama, babcia urodziła czwórkę dzieci lub więcej, to często nie uzbierała na minimalną emeryturę. My będziemy dokładać do tej minimalnej emerytury, dlatego że te panie wykonały gigantyczny wysiłek, pracę, wychowały dzieci" - tłumaczył szef rządu.

"Chcemy docenić te panie i będziemy rok po roku tak zmieniać nasz system podatkowy, żeby stać nas było na to, żeby to było bezpieczne, żeby w budżecie starczyło pieniędzy, ale żeby zawsze ci słabsi, którzy potrzebują więcej pomocy państwa, ci którzy rozwijają działalność gospodarczą, żeby oni mieli niższe podatki, a ci, którzy są już (...) w dużo lepszym stanie finansowym, żeby oni płacili trochę więcej" - mówił premier.