Ewakuacja migrantów protestujących na wyspie Lesbos

Grecka policja ewakuowała w poniedziałek rano migrantów, którzy protestowali w miasteczku Mitilini na wyspie Lesbos, po tym jak w nocy zaatakowal ich tłum. Protestujących przewieziono do przeludnionego ośrodka zatrzymań dla migrantów.

Podczas operacji, która miała miejsce o świcie, siły bezpieczeństwa nakazały migrantom biorącym udział w siedzącym proteście zająć miejsca w autobusach i przewiozły ich do obozu Moria. Według lokalnych mediów operacja policji trwała około dziesięciu minut.

Migranci, którzy rozłożyli swój obóz na placu Safony w Mitilini, domagali się swobody przemieszczania się, co dla większości oznacza relokowanie do innych krajów UE, gdy otrzymają już azyl - pisze agencja Associated Press.

Protestujący zostali zaatakowani w nocy z niedzieli na poniedziałek przez tłum, który domagał się, żeby opuścili plac.