Papież Franciszek do delegacji KUL: Niech was wspiera wasz profesor Karol Wojtyła!

Na środowej audiencji generalnej Papież powitał delegację KUL.

- Szczególnie pozdrawiam arcybiskupa z Lublina, kolegium rektorów i profesorów oraz studentów KUL – przybyłych tu z okazji 100-lecia założenia uniwersytetu i 70-lecia duszpasterstwa akademickiego – powiedział papież Franciszek podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w środę 25 kwietnia. "Wraz z wami dziękuję Bogu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie uniwersyteckiej w tym stuleciu" - dodał.

Lidia Jaskuła - Zachęcam was – mówił do delegacji uniwersytetu - abyście podtrzymywali tradycję poszukiwania więzów między wiarą, a naukami humanistycznymi i ludzkimi oraz wyzwaniami świata. Niech was wspiera wasz profesor Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II – podsumował ojciec święty Franciszek. Monika Guzewicz Na placu św. Piotra wraz z abp. Stanisławem Budzikiem, metropolitą lubelskim, który tego dnia obchodzi akurat 66 urodziny, obecny był ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL, prorektorzy, dziekani, studenci oraz reprezentanci kurii metropolitalnej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli także księża z archidiecezji lubelskiej studiujący w Rzymie.

Po południu zaplanowano sesję naukową z udziałem m.in. kardynałów Gianfranco Ravasiego i Gerarda Ludwiga Müllera w Papieskiej Akademii Nauk. Prawdopodobnie dojdzie również do spotkania niewielkiej delegacji z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI, który otrzyma kolejny tom Opera Omnia Josepha Ratzingera – w języku polskim.