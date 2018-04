W sobotniej beatyfikacji wezmą udział tysiące wiernych

Msza św., w trakcie której H. Chrzanowska (1902-1973), krakowska pielęgniarka, zostanie ogłoszona błogosławioną, rozpocznie się w sobotę 28 kwietnia o godz. 10 w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Poprzedzi ją m.in. czuwanie modlitewne po dzisiejszej Mszy św. o godz. 18 w krakowskim kościele św. Mikołaja (ul. Kopernika 9). Animatorkami modlitwy będą pielęgniarki. - Nasza świątynia będzie po beatyfikacji głównym ośrodkiem kultu nowej błogosławionej. W specjalnej kaplicy znajduje się już alabastrowy sarkofag z relikwiami H. Chrzanowskiej. Po beatyfikacji trafi tutaj także odsłonięty tam obraz błogosławionej, namalowany przez Zbigniewa Juszczaka - zapowiada ks. Józef Gubała, proboszcz parafii św. Mikołaja.

Organizatorzy uroczystości w Łagiewnikach proszą o zastosowanie się do wymagań technicznych, które ułatwią jej przebieg. Na teren sanktuarium łagiewnickiego będzie można wchodzić od godz. 8. Wejście do bazyliki, gdzie będzie odprawiana Msza św. pod przewodnictwem kard. Angela Amato, będzie możliwe jedynie do godz. 9, na podstawie niebieskich kart wstępu. - W bazylice znajdzie się ok. 2 tys. osób - duchowieństwo, przedstawiciele władz, środowisk służby zdrowia oraz rodziny błogosławionej. Szczególną grupą będzie ok. 300 chorych wraz z opiekunami, przedstawiciele tych, którym służyła nowa błogosławiona - poinformował ks. Aleksander Wójtowicz, wicerektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Pozostali uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnych będą mogli gromadzić się na błoniach przed bazyliką, gdzie zostaną ustawione dwa telebimy. - Osoby indywidualne oraz grupy pielgrzymów wejdą tam na podstawie zielonych kart wstępu, rozprowadzanych wcześniej. Wszyscy - i osoby w świątyni, i ci, którzy przyjdą na błonia - będą stanowili jedną wspólnotę modlącego się Kościoła - powiedział ks. Wójtowicz. O godz. 9 rozpocznie się czuwanie modlitewne przed rozpoczęciem Mszy św.

Na teren sanktuarium będzie można wejść bramami: nr 1 (wejście od klasztoru), nr 2 (przy Domu Duszpasterskim) i nr 3 (od strony parkingu przy ul. Motarskiego). - W dolnej części bazyliki będzie można się spowiadać - poinformował ks. Wójtowicz. Porządku będzie pilnowało kilkuset policjantów, strażaków, harcerzy i wolontariuszy. Do dyspozycji będą także piesze patrole Maltańskiej Służby Medycznej, pogotowia ratunkowego i pielęgniarek.

Organizatory apelują, by w miarę możliwości uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnych dojeżdżali środkami komunikacji miejskiej. - Przedstawiciele MPK zapewnili nas, że w sobotę komunikacja miejska w Krakowie będzie kursowała od godz. 8 do 15 ze zwiększoną częstotliwością. Dojeżdżający w pobliże sanktuarium tramwaj nr 8 będzie kursował co 10 minut, tramwaje 19 i 22 - co 20 minut, zaś tramwaj nr 10 będzie miał przedłużoną trasę do Borku Fałęckiego. Do obsługi linii autobusowych 135, 174, 224 i 503 będą z kolei podstawione wozy o większej pojemności.

Na wydzielonych parkingach przy ulicach Turowicza, Witosa i Zakopiańskiej (C.H. Zakopianka) będą mogły stanąć autobusy pielgrzymkowe, na parkingu przy Centrum Jana Pawła II - i autobusy, i samochody pielgrzymów indywidualnych.

Krakowianie i pielgrzymi z innych terenów archidiecezji i całego kraju będą mogli wziąć udział w niedzielę 29 kwietnia o godz. 9.30 w Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację H. Chrzanowskiej pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego w kościele św. Mikołaja, przy grobie nowej błogosławionej. - Zapraszamy wszystkich, którym są bliskie H. Chrzanowska i jej dzieło, oraz tych, którzy chcą ją poznać lub szukać ratunku za jej wstawiennictwem - zachęca ks. Gubała.

