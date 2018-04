Pierwsze spotkanie Taizé na Ukrainie

Zlot rozpoczęto wieczorem 27 kwietnia od wspólnej modlitwy ekumenicznej na terenie Krytego Toru Kolarskiego stadionu Sportowego Klubu Wojskowego we Lwowie. Dzisiaj rano w gmachu Teatru Wielkiego odbyło się oficjalne otwarcie z udziałem biskupów i miejscowych władz.

– Młodzież ukraińska już od kilku lat licznie uczestniczy w spotkaniach, które organizujemy w Taizé oraz w innych miastach. Natomiast na Ukrainie spotykamy się po raz pierwszy. W tym trudnym czasie, przez który przechodzi wasz kraj, pragniemy zaświadczyć naszą obecność jako znak przyjaźni, nadziei i solidarności. Jest to nasz skromny, ale bardzo autentyczny znak. Dlatego modlimy się za wasz kraj, o pokój i sprawiedliwość – powiedział brat Alois, przeor Wspólnoty z Taizé. Zaznaczył, że spotkanie we Lwowie zostało zorganizowane dzięki życzliwości Kościołów chrześcijańskich i władz ukraińskich.

W swoim wystąpieniu arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego Mieczysław Mokrzycki zwrócił uwagę uczestników spotkania na wielokulturowość miasta Lwowa, gdzie na przestrzeni wieków życie religijne skupiało się wokół tradycji chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu. – Tutaj wspólnoty katolickie, prawosławne, ormiańskie i protestanckie kroczą drogą wiary w jednego Boga. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj tę mozaikę dopełnia spotkanie ekumeniczne Wspólnoty z Taizé – zaznaczył.

Biskup pomocniczy archieparchii (archidiecezji) lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) Włodzimierz Gruca zaznaczył, że od kilku miesięcy Lwów z niecierpliwością oczekiwał na to spotkanie, a podczas liturgii paschalnej w greckokatolickim soborze (katedrze) św. Jura (Jerzego) we Lwowie on razem z bratem Jeanem-Danielem ze Wspólnoty z Taizé modlili się, aby mieszkańcy miasta „otworzyli swoje serca i domy dla uczestników spotkania”. – Lwowianie to uczynili. Dziękujemy im za to – podkreślił biskup.

Podczas spotkania do odprawiania liturgii w obrządku wschodnim zostały wybrane: greckokatolicka katedra św. Jura (Jerzego) i katedra św. Jerzego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei młodzież Kościoła rzymskokatolickiego będzie się gromadzić na liturgii w katedrze łacińskiej. Ponadto przewidziano też spotkania tematyczne w innych świątyniach. Każdego dnia na zakończenie odbędą się wspólne modlitwy na terenie Krytego Toru Kolarskiego.

Spotkanie regionalne Wspólnoty z Taizé we Lwowie potrwa do 1 maja.