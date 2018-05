Nuncjusz w Austrii skrytykował postawę niemieckich biskupów. "To jest wstyd"

"Jako nuncjusz, jako przedstawiciel Ojca Świętego, jestem zasmucony i zawstydzony, że kiedy w sąsiednim kraju zawieszane są krzyże, to właśnie biskupi i kapłani muszą to krytykować. To jest wstyd, nie można tego zaakceptować" - powiedział arcybiskup. W miniony poniedziałek spotkał się on z wykładowcami i studentami Wyższej Szkoły Teologicznej w Heiligenkreuz.

W ten sposób abp Zurbriggen odnosił się do decyzji bawarskiego rządu i jego premiera Markusa Södera, który zdecydował zawiesić krzyże w wejściach do wszystkich urzędów Wolnego Państwa Bawarii, gdyż jest on widocznym znakiem uznania podstawowych wartości porządku prawnego i społecznego w Bawarii i Niemczech. Decyzję skrytykowali m. in. niektórzy niemieccy biskupi z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec, kard. Reinhardem Marxem.

Podobna debata była również prowadzona w Wiedniu, w innych okolicznościach - przypomniał nuncjusz. Wskazał w swoim krótkim przemówieniu na jeden z wydziałów teologicznych, z których krzyże zostały "zabrane" niewiadomo z jakiego powodu. "Ta religijna poprawność działa mi na nerwy" - powiedział abp Zurbriggen i wezwał do większej odwagi. Zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do biskupów, którzy ukrywają swój krzyż podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej, kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego podczas ostatniej wizyty w Arabii Saudyjskiej i spotkania z królem "nosił krzyż dwukrotnie większy niż jego. "To jest odwaga! " - powiedział nuncjusz i przypomniał, że w Arabii Saudyjskiej krzyże w przestrzeni publicznej są zabronione.

Nuncjusz przypomniał także swoje zawołanie biskupie: "Święty Krzyż moim światłem". Dla niego krzyż jest przede wszystkim "znakiem, który daje światło" oraz przypomnieniem o uzdrowieniu i zbawieniu gdyż: "w krzyżu zbawienie". "Jednocześnie krzyż symbolizuje także moją ojczyznę, moich przodków - wszystkich, którzy pozostali przy wierze i w mocy wiary, jest to też wyraz szczególnej wierności Europie i jej tradycji. To są nasze wartości, których nie możemy się wstydzić, a wręcz przeciwnie, reprezentować i je bronić" - powiedział abp Zurbriggen.

Zaznaczył, że chrześcijanie są wezwani, aby "świadczyć o Jezusie Chrystusie, Jego przesłaniu i Ewangelii, która czyni nas wolnymi i odkupionymi" - podkreślił nuncjusz i dodał: "Jeśli biskupi i kapłani nie mają już odwagi, aby świadczyć o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to nie wiem dokąd zmierzamy".

Abp Zurbriggens wziął udział w obchodach "Dnia wdzięczności" obchodzonym przez Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Benedykta XVI w Heiligenkreuz. Spotkanie było też okazją do podziękowania za pracę ustępującemu rektorowi Wyższej Szkoły Teologicznej o. Karlowi Wallnerowi, który jest obecnie dyrektorem narodowym "missio Austria"