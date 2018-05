"Wiarę przekazuje się miłością i świadectwem"

W swojej refleksji Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania liturgicznych obchodów świętych apostołów Filipa i Jakuba (1 Kor 15,1-8). Św. Paweł stwierdza tam między innymi: „przekazałem wam na początku to, co przejąłem”.

Papież zauważył, że przekazywanie wiary nie oznacza „udzielania informacji”, lecz „tworzenie serca” w „wierze w Jezusa Chrystusa”. Nie jest to mechaniczne nauczenie się treści jakiejś książki czy pewnych pojęć, ale bycie „owocnym w przekazywaniu wiary”, jako Kościół, który jest „matką” i rodzi „dzieci w wierze”.

Franciszek przypomniał, że przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie dokonuje się w atmosferze miłości, czułości. Zauważył, że w realiach włoskich często w tym procesie znaczną rolę odgrywają osoby opiekujące się starszymi czy niepełnosprawnymi. Nierzadko są to cudzoziemki pomagające wzrastać w wierze, tym którym posługują.

Następnie Ojciec Święty podkreślił rolę świadectwa w przekazywaniu wiary. Przypomniał słowa Benedykta XVI, który stwierdził, iż Kościół nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. Dodał, że świadczenie w życiu o tym, w co wierzymy usprawiedliwia nas przed Bogiem i rodzi zaciekawienie w sercu drugiej osoby, które z kolei wykorzystuje Duch Święty, dokonując swego dzieła.

„Kościół wierzy dzięki przyciąganiu, rośnie przez przyciąganie. A przekazywanie wiary odbywa się poprzez świadectwo, aż po męczeństwo. Kiedy widoczna jest spójność życia z tym, co mówimy zawsze ma miejsce ciekawość: «Dlaczego ten człowiek tak żyje? Dlaczego swoje życie poświęca dla innych? A ta ciekawość jest ziarnem, które bierze Duch Święty i sprawia jego rozwój. Zaś przekazywanie wiary czyni nas sprawiedliwymi, usprawiedliwia nas. Wiara usprawiedliwia nas, a przekazując wiarę obdarzamy innych prawdziwą sprawiedliwością»” - powiedział papież w Domu Świętej Marty.