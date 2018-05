Kard. Müller: Wolę polityków, którzy wieszają krzyże od tych, którzy je zdejmują

Wolę polityków, którzy wieszają krzyże od tych, którzy je zdejmują - powiedział kard. Gerhard Müller, odnosząc się do wywołującej kontrowersje decyzji władz Bawarii o wieszaniu krzyży w widocznych miejscach przy wejściach do urzędów publicznych. Mają się one tam znaleźć począwszy od 1 czerwca.