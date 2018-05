Pierwsza polska parafia, w której można złożyć ofiarę kartą płatniczą

- Terminal płatniczy mamy od wczoraj. Właśnie przed chwilą przyszedł mężczyzna i złożył ofiarę przy pomocy karty - mówi proboszcz o. Andrzej Batorski. Tłumaczy, że Jastrzębia Góra jest miejscowością turystyczną, a do najbliższego bankomatu jest 5km. Wielu odwiedzających tamtejszą parafię nie ma przy sobie gotówki, a chętnie złożyliby ofiarę. Mogą to odtąd zrobić przy pomocy karty płatniczej. Można to uczynić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

- Nie będziemy biegać z terminalem po kościele jak kelner w restauracji - deklaruje proboszcz, choć przyznaje, że widział już mobilne urządzenie do zbierania kolekty, proponowane przez jeden z polskich banków. Podobne rozwiązania stosowane są gdzieniegdzie na Zachodzie.

Nowy sposób płatności zostały udostępniony dzięki współpracy parafii z Fundacją Polska Bezgotówkowa. W efekcie przez 12 miesięcy usługa będzie bezpłatna. Niewykluczone, że terminal pozostanie w parafii także po upływie tego roku.

- Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Dziś karta nie jest dla ludzi problemem. Ja nie noszę gotówki - deklaruje o. Batorski.