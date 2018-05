Watykan: Rynki nie są w stanie same się rządzić

Nosi on tytuł „Oeconomicae et pecuniariae quaestiones” (Zagadnienia ekonomiczne i finansowe). Dodano do tego podtytuł: Rozważania na rzecz rozeznania etycznego pewnych aspektów obecnego systemu ekonomiczno-finansowego.

W dokumencie zauważono, że rynki służą obecnie najbogatszej mniejszości świata i osiągają zyski w stopniu, który tworzy „kulturę głęboko amoralną”. Wskazano, iż globalne rynki powracają do „krótkowzrocznego egoizmu”, który przed dziesięciu laty doprowadził do poważnego kryzysu finansowego.

Dokument wskazuje też, że rynki nie są w stanie same się rządzić. Zaapelowano w nim o przywrócenie tego, co autentycznie ludzkie, poszerzenie horyzontów umysłów i serc: „Obowiązkiem czynników kompetentnych i osób odpowiedzialnych jest rozwijanie nowych form gospodarki i finansów, z zasadami i przepisami ukierunkowanymi na rozwój dobra wspólnego”.

Obszerny 16-stronicowy dokument zaznacza, iż wielu finansistów i inwestorów giełdowych jest „ożywianych dobrymi i słusznymi intencjami”. Jednocześnie stwierdza, że globalne rynki stały się „miejscem, w którym egoizm i nadużycie władzy mogą potencjalnie zaszkodzić całej społeczności”.