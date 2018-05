Prymas: Od Jana Pawła II uczyliśmy się świeżości wiary

"Kolejna, 98. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II przypomina nam o tym, że ten czas od jego śmierci, beatyfikacji i kanonizacji nieubłaganie płynie. Jednak pozostaje w naszej pamięci jego pontyfikat, pozostaje to, czego dokonał w czasie swojego pontyfikatu, wprowadzając w krwioobieg całą myśl Kościoła, całą myśl Soboru Watykańskiego II, bo w tym najbardziej możemy rozpoznać Jana Pawła II -jako świadka Soboru Watykańskiego II" - podkreślił w rozmowie z PAP prymas Polski.

Przypomniał, że Karol Wojtyła jako biskup był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, a późniejszy Benedykt XVI jako doradca biskupa.

"Cały pontyfikat Jana Pawła II był wcielaniem myśli soborowej i przekładaniem jej na konkretne wyzwania, wyrażające się w praktyce, m.in. w otwarciu się na dialog ekumeniczny, na dialog z innymi religiami i otwarciu się na dialog z judaizmem, a także w pielgrzymowaniu do różnych miejsc świata i głoszeniu Chrystusa w tych miejscach, w których żyją ludzie" - podkreślił abp Polak.

Dodał, że to wszystko pokazywało "nowy ewangeliczny dynamizm Kościoła, który razem z Janem Pawłem II był niewątpliwie odczuwany". "To ta ciągle prawda, że od Jana Pawła II uczyliśmy się tej świeżości wiary, bo on nam ciągle przypominał o tym głoszeniu Chrystusa w świecie współczesnym tak, jak to mówił Sobór Watykański II. On nas uczył tej obecności Chrystusa, by ją ukazywać" - powiedział prymas.

Natomiast metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał w rozmowie z PAP, że zbliżają się ważne rocznice - nie tylko 98. urodzin Jana Pawła II, ale zwłaszcza okrągłe - za dwa lata 100. rocznica urodzin i za kilka miesięcy 40. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową. "To, że kilkanaście milionów Polaków pamięta te wszystkie daty i pielęgnuje je, jest naszym obowiązkiem, aby o nich pamiętać i przekazywać następnemu pokoleniu" - zaznaczył kard. Nycz.

"Ale byłoby czymś minimalistycznym, gdybyśmy tylko na tych rocznicach i obchodach skończyli. One są doskonałą okazją do przypomnienia sobie osoby Jana Pawła II, jego pontyfikatu, jego dzieła, tego wszystkiego, co przeżyliśmy w ciągu 26 lat jego pontyfikatu. 98. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II jest wyzwaniem do czegoś więcej, do tego, żeby papieża jako wybitną osobowość świętą nie tylko przypominać i wspominać, ale poznawać jego naukę, poznawać jego głębokie przesłanie, które jest ponadczasowe i aktualne dla naszych czasów, a równocześnie naśladować, bo święci są po to, żeby byli światłami na naszej drodze, po to, żeby byli dla nas przykładem i orędownikami za nami u Pana Boga. Są również po to, żeby iść drogą radykalną, tak wielką swoim wyzwaniem, jak to było w przypadku papieża Jana Pawła II" - podkreślił metropolita warszawski.

Zapytany o najważniejsze przesłanie pozostawione Polakom przez Jana Pawła II, kard. Nycz odpowiedział, że było to przesłanie "nie tylko do Polaków, ale do całego Kościoła i całego świata". "Był to papież, który nie miał swojej nauki, tylko w sposób głęboki, potwierdzony przykładem swojego życia, potrafił głosić Ewangelię, głosić naukę Kościoła w sposób niezwykły, także od strony języka, słowa, a wręcz aktorstwa, do którego był przygotowany przez Pana Boga przez całe swoje młodzieńcze życie. Pokazywał, co Kościół może światu przynieść, jakie może dać wartości, których światu brakuje" - podkreślił hierarcha. "To, żeśmy nie słuchali tego, przed czym przestrzegał nas Jan Paweł II, to czasem dzisiaj współcześnie po 40 latach jego pontyfikatu mamy tego skutki" - dodał.

Zdaniem kard. Nycza, "Papież znał nas jak nikt inny. Znał nasze potrzeby, których mocno dotykał, czasem tak dotykał mocno, że aż bolało, ale tylko on mógł nam powiedzieć, Polakom, wtedy, kiedy był rok 1990 i 1991, kiedy był czas wolności, kiedy był czas wchodzenia do Unii Europejskiej. Papież zawsze mówił, że nasze miejsce jest w Europie, ale nie wolno nam niczego stracić z tego, co posiadamy. To jest zawsze wymiana darów" - przypomniał kardynał.

Zaznaczył, że Jan Paweł II czasami mówił o narodowych wadach, żebyśmy "brali się do pracy nad sobą, żebyśmy się przemieniali, bo od tego będzie zależała jakość naszego życia kościelnego, państwowego i społecznego".

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach niedaleko Krakowa. W 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz przerwał je wybuch II wojny światowej. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie, a pod koniec wojny zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 z rąk kard. Adama Sapiehy w katedrze wawelskiej i wkrótce wyjechał na studia do Rzymu.

Po powrocie do kraju w 1948 roku był przez pół roku wikarym w wiejskiej parafii w Niegowici, potem w krakowskim kościele św. Floriana. Od 1954 pracował jako profesor akademicki na KUL-u, prowadził duszpasterstwo akademickie, razem ze studentami wyjeżdżał na spływy kajakowe i wyprawy w góry.

Sakrę biskupią otrzymał 28 września 1958 r., a 13 stycznia 1964 r. papież Paweł VI mianował niespełna 44-letniego Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ten sam papież powołał go do Kolegium Kardynalskiego 26 czerwca 1967 r.

Kard. Wojtyła brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, jeździł po świecie, odwiedzając przede wszystkim środowiska polonijne.

Wraz z prymasem Polski kard. Stefanem Wyszyńskim złożył we wrześniu 1978 roku historyczną rewizytę z ramienia Episkopatu Polski w RFN.

16 października 1978 roku 111 kardynałów wybrało 58,5-letniego arcybiskupa krakowskiego na 264. Biskupa Rzymu. Przybrał imię Jana Pawła II. Był pierwszym od 1523 r. nie-Włochem na tym urzędzie, pierwszym Polakiem i Słowianinem.

Jego pontyfikat był rekordowy, m.in. pod względem liczby podróży zagranicznych - 104, odwiedzonych krajów - 129, przemierzonych kilometrów - prawie 1,3 mln, przeprowadzonych beatyfikacji - 148 i kanonizacji - 51 oraz ogłoszonych błogosławionych - 1343 i świętych - 482. Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia i zgromadził miliony wiernych z całego świata.

1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI beatyfikował papieża Polaka. 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Kanonizacja odbyła się w obecności dwóch następców Jana Pawła II - urzędującego Franciszka i papieża-seniora Benedykta XVI.