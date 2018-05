Papież modlił się jak stary lew

Świętemu papieżowi Polakowi poświęcono kolejną odsłonę wydarzenia zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem zaproszono dominikanina o. Macieja Ziębę, który odpowiedział zgromadzonej młodzieży na wcześniej zadane pisemnie pytania. Mówiąc o pasjach świętego papieża, o. Zięba zwrócił uwagę na dwie.

– Uczciwie mówiąc, z tego, co widziałem i czego doświadczałem, papież miał dwie pasje: Pana Boga i ludzi. To nie tak, że on wiedział, że trzeba mówić pacierze czy odprawiać Mszę św. On tym naprawdę żył. On to przeżywał. Nawet trochę odpływał, tracił z nami kontakt, bo wchodził w drugi wymiar. Z przyjacielem nazywaliśmy to „modlitwą starego lwa”, bo Jan Paweł II co chwilę jakby warczał, potem przekładał kartkę i znów to samo. Było widać, że cały w to wchodzi – wyjaśniał żartobliwie dominikanin.

Dodał, że papież w kontakcie z ludźmi skupiał się na swoich rozmówcach. – Każdego, kogo spotkał, wypytywał o jego życie, uczył się, chciał wiedzieć, dotknąć człowieka. Kochał ludzi, ale nie tłumy. Wszyscy to podkreślali, że on w tłumie widzi pojedynczych ludzi – mówił o. Zięba.

Nawiązał też do patriotyzmu Jana Pawła II, który kształtował się od najmłodszych lat. – Papież zawsze powtarzał, że cieszy się, iż mógł się urodzić w wolnej Polsce. Kiedy później wspominał, że jako dziecko widział po raz pierwszy flagi hitlerowskie, mówił, że pamiętał przerażenie, które mu towarzyszyło przed laty – opowiadał gość. Na zakończenie spotkania młodzież mogła zobaczyć film „Szukałem Was” w reżyserii Jarosław Szmidta o życiu i przesłaniu Jana Pawła II.

Podobne spotkanie zaplanowano również tego dnia wieczorem. Tym razem jednak zaproszono wszystkich świdniczan. – Poprosiliśmy o. Macieja o prelekcję o filozofii wolności papieża Polaka. Nie braknie zapewne także prywatnych wspomnień dotyczących jego życia i świętości – wyjaśnia Jan Jaśkowiak, jeden z organizatorów.

Dodajmy, że w organizację wydarzenia włączyli się także: ks. Krzysztof Ora, dyrektor wydziału duszpasterskiego, Świdnicki Ośrodek Kultury oraz wyjątkowo inicjatorzy Dni św. Jana Pawła II, w których program zostało włączone spotkanie.

Całość konferencji można wysłuchać tutaj: