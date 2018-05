Prymas Polski spotkał się z ważnym moskiewskim hierarchą

Metropolita Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych (OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego spotkał się dziś z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski i Przewodniczącym Zespołu KEP ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Spotkanie miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, a dotyczyło kontynuacji dialogu rozpoczętego w 2012 r. ogłoszeniem Wspólnego Przesłania do Narodów Polski i Rosji.

Spotkanie to zostało zorganizowane przy okazji pobytu w Polsce metropolity Hilariona, który przybył, aby sprawować pierwszą liturgię w cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie oraz by złożyć życzenia metropolicie Sawie z okazji jego 80. urodzin i 20-lecia posługi na urzędzie Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Podczas rozmowy w Sekretariacie Episkopatu obie strony wyraziły wolę kontynuacji dialogu pomiędzy Kościołem Katolickim w Polsce a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, w oparciu o treści zawarte we Wspólnym Przesłaniu do Narodów Polski i Rosji, podpisanego w Warszawie 17 sierpnia 2012 r. przez Patriarchę Cyryla i abp Józefa Michalika, ówczesnego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Wspominano też znaczenie katolicko-prawosławnej konferencji jaka odbyła się w dniach 27–30 listopada 2013 r. w Warszawie pt. „Rola chrześcijaństwa z Polski i Rosji w Europie”, z udziałem 17-osobowej delegacji Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą Hilarionem na czele i najwyższych władz polskiego Episkopatu.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli także ze strony polskiej członkowie Zespołu KEP ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym: ks. Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego KEP i Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny KAI, jak również ks. Paweł Rytel-Andrianik jako rzecznik KEP.

Metropolicie Hilarionowi towarzyszyli: ks. Igor Jakimczuk i Alexander Ershov z Patriarchatu Moskiewskiego oraz ks. Mirosław Demczuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Bezpośrednio po spotkaniu w Sekretariacie Episkopatu metropolita Hilarion udał się na nabożeństwo przy nowobudowanej prawosławnej świątyni św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie, aby sprawować w niej pierwszą liturgię oraz poświęcić krzyż na kopułę.

Warto zwrócić uwagę, że jest to pierwsza wizyta metropolity Hilariona - osoby nr 2 w Rosyjskim Kościele Prawosławnym (RKP) po patriarsze Cyrylu - w Polsce od 5 lat, gdy najpierw w sierpniu 2012 r. towarzyszył on patriarsze w jego historycznej podróży do naszego kraju, a następnie pod koniec listopada 2013 r. uczestniczył w konferencji nt. relacji między Kościołami i narodami Polski i Rosji.