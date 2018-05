Apel biskupów do Łukaszenki w sprawie służby wojskowej kleryków

Biskupi katoliccy na Białorusi skierowali do prezydenta tego kraju Alaksandra Łukaszenki apel o zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej kleryków i duchownych w wieku poborowym, czyli do 27 lat - poinformował portal Catholic.by, powołując się na episkopat.

"Konferencja Episkopatu Białorusi zwróciła się do prezydenta Alaksandra Łukaszenki z prośbą o odroczenia zasadniczej służby wojskowej seminarzystom i duchownym w wieku poborowym" - napisano w opublikowanym w środę komunikacie episkopatu.

We wtorek białoruskie media niezależne poinformowały, że seminarzyści i młodzi duchowni, zarówno katoliccy, jak i prawosławni, otrzymują wezwania do wojska. Wcześniej - jak mówili przedstawiciele duchowieństwa diecezji grodzieńskiej - do takich sytuacji nie dochodziło.

Biskupi katoliccy wskazują, że liczba duchownych na Białorusi wciąż nie jest wystarczająca, a powołanie kleryków uniemożliwi funkcjonowanie seminariów.

Hierarchowie przypominają, że dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazywali na ręce pełnomocnika białoruskiego rządu ds. religii i narodowości listy seminarzystów i młodych księży w wieku poborowym. Następnie były one przekazywane do ministerstwa obrony, które przyznawało tym osobom odroczenia.