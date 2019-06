Papież Franciszek przyjął w czwartek na audiencji w Watykanie arcybiskupa Charlesa Sciclunę, drugiego sekretarza w Kongregacji Nauki Wiary. Do spotkania doszło na kilka dni przed wizytą maltańskiego dostojnika w Polsce.

O audiencji poinformowało watykańskie biuro prasowe.

Arcybiskup Malty ma wziąć udział w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Świdnicy, które odbędzie się w dniach 13-14 czerwca. Na obrady został zaproszony przed rokiem - informował wcześniej PAP rzecznik KEP ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Abp Scicluna od lat zajmuje się sprawą pedofilii w Kościele. To on sporządził dla papieża w zeszłym roku dokument na temat nadużyć w Chile, po którym Franciszek wezwał do Watykanu cały tamtejszy episkopat. W czasie tego spotkania w maju 2018 roku wszyscy biskupi złożyli rezygnację na ręce papieża; przyjął kilka z tych dymisji.

Wcześniej z nominacji św. Jana Pawła II maltański dostojnik był promotorem sprawiedliwości, czyli odpowiednikiem prokuratora w Kongregacji Nauki Wiary i w tej roli prowadził dochodzenia kanoniczne w sprawach pedofilii.

W lutym obecnego roku abp Scicluna był w komitecie organizacyjnym pierwszego w historii Kościoła, zwołanego przez papieża, watykańskiego szczytu na temat ochrony nieletnich i walki z pedofilią.

W maju arcybiskup Malty przedstawił w Watykanie nowy papieski dokument w formie Motu proprio ustanawiający normy w sprawie zgłaszania przypadków nadużyć oraz pociągania biskupów do odpowiedzialności. Prezentując dokument "Vos estis lux mundi" (Wy jesteście światłem świata) powiedział wówczas dziennikarzom, że "nikt w Kościele nie stoi ponad prawem".