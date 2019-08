Rz: Rynek smartfonów coraz bardziej się kurczy  

Według sprawdzającej poziom dostaw firmy IDC, w drugim kwartale tego roku "producenci sprzedali o 2,3 proc. smartfonów mniej niż rok wcześniej: 333,2 mln sztuk. Z kolei Strategy Analytics szacuje, że w tym samym czasie sprzedało się około 341 mln urządzeń, co w porównaniu z danymi tej firmy sprzed roku jest liczbą o 2,5 proc. niższą (...) na podstawie danych IDC - w całym półroczu globalny rynek smartfonów był mniejszy o 5,2 proc. niż przed rokiem" - czytamy w dzienniku.

Według danych GfK, do których dotarła gazeta, "operatorzy i sklepy sprzedać mogły przez pierwszych sześć miesięcy br. o 5 proc. urządzeń mniej. Za to przychody z tego tytułu urosły o około 4 proc. Sama GfK liczb nie zdradza, ale trend potwierdza".

Jak informuje "Rz", "tak jak i przed rokiem, tak i po pierwszym półroczu br. na pierwszym miejscu jest południowokoreański Samsung (mimo spadku o 1,4 proc. do około 147 mln sprzedanych aparatów), druga lokata należy do Huawei (około 118 mln, plus 24 proc. rok do roku), a trzecia do amerykańskiego Apple'a (w sumie w ciągu sześciu miesięcy sprzedał 70 mln nowych iPhone'ów, o 25 proc. mniej niż rok temu)" - czytamy.

"Analitycy zwracają uwagę, że częściej niż kiedyś kupujemy telefony z drugiej ręki (...) Polską specyfiką jest powrót operatorów komórkowych do walki o udziały w rynku smartfonów. Już wszystkie weszły na otwarty rynek i sprzedają aparaty na raty bez umowy o abonament" - informuje dziennik.