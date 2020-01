Maya Forstater została zwolniona z pracy w think tanku Center for Global Development za stwierdzenie w internecie, że nie da się zmienić płci biologicznej. Kobieta odwołała się do sądu. Ten jednak uznał, że jej podejście, zakładające zwracanie się do osób transseksualnych w sposób zgodny z ich biologiczną płcią, "nie zasługuje na szacunek w demokratycznym społeczeństwie".

J.K. Rowling znana była dotąd z liberalnych poglądów. Ale tego było za wiele nawet dla niej. Stwierdziła na Twitterze: „Ubieraj się, jak chcesz. Nazywaj się, jak chcesz. Śpij z kimkolwiek, kto się na to zgodzi. Żyj najlepiej, jak potrafisz w bezpieczeństwie i pokoju. Ale żeby zmuszać kobietę do odejścia z pracy za stwierdzenie, że płeć jest rzeczywista?”

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill