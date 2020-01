Dodał, że Jezus w swoim testamencie z krzyża wybrał Maryję na matkę wszystkich wierzących. "Powierzajmy jej nasze życie i sprawy" - zachęcił rzecznik episkopatu Polski.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe KEP ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że Maryja jest niezwykle ważna w życiu wierzących.

"Chcemy być blisko Niej, do Niej zwracamy się ze swoimi sprawami i to ona prowadzi nas do Jezusa" - powiedział rzecznik. Zaznaczył, że "potrzebujemy bliskości Maryi, dlatego pielgrzymujemy na Jasną Górę, która jest duchową stolicą Polski i do innych sanktuariów". Dodał, że pokazuje to chociażby rosnąca liczba pielgrzymów przybywających na Jasna Górę. W 2019 r. do sanktuarium jasnogórskiego przybyło niemal 4,5 mln pielgrzymów.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał też, że św. Jan Paweł II zachęcał do tego, aby naśladować Maryję w ufności i pełnieniu woli Bożej.

"Od Maryi jako naszej duchowej matki uczmy się zaufania i siły zawierzenia. Nie miała w życiu łatwo. Musiała emigrować do Egiptu, wypełniała codzienne obowiązki rodzinne i była uboga. Przeżyła mękę oraz tragiczną śmierć Syna, później została pod opieką św. Jana. Zaufanie Bogu było jej siłą" - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu przypomniał też, że obchodzona dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym.

"Wierni są więc zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej". Dodał, że tego dnia można uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu "O Stworzycielu, Duchu przyjdź" w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego na cały rok.