Kierowca ciężarowego volvo wycofując w piątek z ul. Wiejskiej uderzył w zabytkową bramę wjazdową do XVIII-wiecznego Pałacu Branickich w pobliżu Sejmu. Wskutek wypadku zablokowana została droga wjazdowa do Kancelarii Prezydenta RP.

Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka przekazał PAP, że teren, na którym znajdowała się brama, nie należy do Kancelarii Sejmu. "Teren nie należy do Kancelarii Sejmu, mimo iż jest to jedna z dróg wjazdowych do parlamentu. W związku z wypadkiem ten wjazd od strony ul. Wiejskiej jest zablokowany" - przekazał dyrektor CIS.

Jak poinformował PAP podkom. Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji, o zdarzeniu służby zostały poinformowane przez Służbę Ochrony Państwa. SOP miał przekazać, że kierujący samochodem ciężarowym wycofując uszkodził bramę. Dodał, że zdarzenie to jest traktowane jako kolizja. Kierowca został sprawdzony alkomatem - był trzeźwy.

Z informacji, które przekazał PAP jeden ze świadków zdarzenia, wiadomo, że ciężarówka volvo uderzyła w lewy filar bramy, zakleszczyła się, a następnie ruszyła do przodu, wyrywając całą bramę.

Zabytkowa brama wjazdowa staraniem Kancelarii Prezydenta RP została odrestaurowana w 2000 roku.