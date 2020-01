Duża koncentracja uczestników na modlitewnym wymiarze spotkania, bardzo liczna obecność młodych księży, braci, kleryków i sióstr zakonnych oraz niezwykle pozytywny oddźwięk we wrocławskich parafiach i rodzinach – tak 42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu podsumowuje br. Wojciech z ekumenicznej wspólnoty Taizé. Nawiązując do relacji policji br. Wojciech stwierdza, że w trakcie spotkania w całym Wrocławiu zauważalnie spadł wskaźnik przestępczości.