O łaskę przezwyciężenia w obecnym trudnym okresie istniejących podziałów modlił się Franciszek podczas porannej Eucharystii transmitowanej przez media watykańskie z kaplicy w Domu Świętej Marty. W homilii Ojciec Święty podkreślił, że nawrócenie oznacza powrót do postawy wierności względem Boga i wobec sobie nawzajem.

Wprowadzając w liturgię papież powiedział:

„Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę jedności między nami. Niech trudności obecnego czasu pozwolą nam odkryć komunię między nami, jedność, która jest zawsze nadrzędna wobec wszelkich podziałów”.

W homilii Franciszek skomentował pierwsze czytanie, fragment zaczerpnięty z Księgi Dziejów Apostolskich (Dz 2, 36-41), w którym Piotr otwarcie oznajmia Żydom, że „tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Słysząc te słowa wielu z nich się nawróciło.

„Nawrócić się to być na powrót wiernym. Wierność jest taką postawą człowieka, która nie jest zbyt powszechna w naszym życiu. Zawsze istnieją złudzenia przyciągające uwagę i często chcemy iść za tymi iluzjami. Wierność jest potrzebna w dobrych i złych czasach” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zacytował fragment z 2 Księgi Kronik: „Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo Pańskie, a z nim cały Izrael” (2 Krn 12,1). Zauważył, że często, gdy czujemy się pewnie, zaczynamy realizować nasze plany i powoli oddalamy się od Pana, nie dochowujemy wierności. Wówczas nasza pewność, poczucie bezpieczeństwa staje się bożkiem, nie jest darem Boga. Podkreślił, że poczucie bezpieczeństwa nie jest czymś złym, jest łaską, ale winniśmy być pewni, że Pan Bóg jest z nami. Tymczasem dochowanie wierności nie jest czymś łatwym.

„Cała historia Izraela, a następnie cała historia Kościoła, jest pełna niewierności. Pełna egoizmu, pełna własnych pewników, które sprawiają, że lud Boży oddala się od Pana, traci tę łaskę wierności. Także wśród nas ludzi, wierność nie jest częstą cnotą. Jedno nie jest wierne drugiemu... Dlatego słyszymy: «Nawróćcie się, powróćcie do wierności Panu»” – zaznaczył Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że w Ewangelii ikoną wierności jest Maria Magdalena, apostołka apostołów, która nigdy nie zapomniała tego, co uczynił dla niej Pan Jezus.

„Prośmy Pana dzisiaj o łaskę wierności, dziękowania gdy daje nam On pewność, ale byśmy nigdy nie myśleli, że są one «moimi» zabezpieczeniami i abyśmy zawsze patrzyli poza swoje pewniki; o łaskę wierności nawet w obliczu grobów, w obliczu upadków wielu złudzeń. O wierność, która trwa zawsze, ale której nie łatwo jest dochować. Niech On, Pan, będzie tym, który jej strzeże” – powiedział papież kończąc swą homilię.

Po Komunii św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo eucharystyczne, a Franciszek zachęcił wiernych uczestniczących w celebracji za pośrednictwem mediów do Komunii św. duchowej.