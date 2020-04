O sprawie poinformował nas ks. Jarosław Buczyński, wikariusz parafii, opowiadając o przebiegu całej sytuacji.

- Dowiedzieliśmy się, że ktoś podszywający się pod nieistniejącego ks. Karola Matczaka zaprosił do znajomych i korespondował z księgową, która pomaga w parafii. Potem okazało się, że zdjęcie, którego używa na portalu należy do ks. inf. Dariusza Rasia z bazyliki mariackiej w Krakowie. Zaczęły do nas docierać kolejne informacje o rozmowach z parafianami za pomocą Facebooka. Oszust zadawał intymne pytania i zaczepiał, prowokując do dyskusji - wyjaśnia ks. Buczyński.

Po konsultacji z ks. Zbigniewem Chromym, proboszczem parafii pw. św. Jerzego i MB Różańcowej, młody kapłan sprawę zgłosił na policję, a na parafialnym koncie zamieścił ogłoszenie.

O sprawie zostały poinformowane także: Świdnicka Kuria Biskupia, Krakowska Kuria Metropolitalna, Włocławska Kuria Biskupa i ks. Dariusz Raś.

Duszpasterze proszą, że jeśli ktoś otrzymał wiadomości od oszusta lub jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat jego działania proszony jest o kontakt z parafią (tel. 507 824 030).

Wiadomo, że konto zostało już usunięte.