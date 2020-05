Nominowani są również księża, a wśród nich ks. Krzysztof Augustyn z diecezji świdnickiej, który przyjął wyzwanie zaśpiewania 16-wersowej piosenki hip-hop z ułożonym przez siebie tekstem.

- Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności Olę Iwaszko, której dziękuję za nominację - rozpoczyna swój filmik ks. Krzysztof, przyznając, że wcale nie jest tak łatwo coś nagrać profesjonalnie.

W przygotowanym przez siebie utworze mówi o tym, że "gorąca szesnastka" jest tylko przykrywką, by głosić Dobrą Nowinę o tym, że Bóg kocha człowieka i warto należeć do "Bożej paki".

- Rap zawsze był mi bliski. Jako dzieciak na wałbrzyskim Podzamczu wychowywałem się w jego rytmie. Do dziś sięgam po tę muzykę - przyznał w czasie dzierżoniowskich rekolekcji z Rymcerzami, na których również pokazał próbkę swoich możliwości (więcej: Rekolekcje z RYMcerzami w Dzierżoniowie).

Również przy innych okazjach zapraszał nawróconych raperów, by dawali świadectwo młodym (więcej: Rób to, co kochasz)

A jego #Hot16Challenge2 możecie zobaczyć poniżej: