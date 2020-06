Centrum Nauki Kopernik otwarte dla zwiedzających

Po 90 dniach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa ponownie otworzyło się Centrum Nauki Kopernik. Na wystawy obecnie może wejść o połowę mniej osób niż do tej pory.

W związku z obecną sytuacją, w całym budynku obowiązują nowe zasady zwiedzania. Trzeba mieć zasłonięte usta i nos, zachować bezpieczną odległość od innych, dezynfekować ręce oraz poruszać się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania.



Jak przekazał ratusz, w budynku Centrum dostępne są dozowniki z preparatem dezynfekującym, a w strefie wejścia na wystawy umieszczono automaty, w których można kupić maseczki. Na podłodze znajdują się także oznaczenia, które pomogą "wyczuć" odpowiednią odległość - zalecana jest nie mniejsza niż 2 metry od innych, a strzałki wskazują kierunek zwiedzania. Na wystawy obecnie może wejść o połowę mniej osób. Zwiększona została też odległość między eksponatami.



Ponadto w sali projekcyjnej Planetarium (otwarte od 11 czerwca) miejsca trzeba będzie zajmować naprzemiennie. Obok siebie będą mogły siedzieć tylko rodziny i osoby przebywające ze sobą na co dzień. Zamknięte pozostaną: Teatr Robotyczny oraz laboratoria. Teatr Wysokich Napięć jest otwarty, ale na razie nie będzie w nim pokazów.

Eksponaty oraz powierzchnie często dotykane zostały pokryte specjalną powłoką fotokatalityczną, która zabezpiecza przed bakteriami, wirusami i grzybami. Pozwala to zachować czystość bez konieczności ciągłego dezynfekowania. Poprawia też jakość powietrza wewnątrz budynku.



W CNK ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone są również źródełka wody pitnej, szatnie (można korzystać z szafek samoobsługowych) oraz suszarki do rąk w toaletach (do dyspozycji są jednorazowe papierowe ręczniki).