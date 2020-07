Dziś wirtualnie można pielgrzymować do sanktuarium Lourdes

Dzisiaj, 16 lipca, w rocznicę 18. objawienia Maryi można wirtualnie odbyć światową pielgrzymkę do Lourdes we Francji pod hasłem „Lourdes united”.

Sanctuaire de Lourdes Tv Lourdes - La Grotte en direct - Sanctuaire de Lourdes.



Program inicjatywy obejmuje Msze św. za wszystkie kontynenty, modlitwy różańcowe i procesje, a także wpisy osobistości religijnych i społecznych na temat solidarności, braterstwa, zaangażowania, pomocy, nadziei i poszukiwania sensu.

Zaplanowano piętnaście godzin transmisji na żywo w dziesięciu językach, bezpośrednio z groty objawień w Lourdes, w której w 1858 r. Bernadeta Soubirous była świadkiem 18 objawień Maryi - ostatnie z nich miało miejsce 16 lipca. Program zakończy się muzyką na żywo, a także relacjami i archiwalnymi nagraniami wideo, które wyjaśniają historię i znaczenie sanktuarium maryjnego, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy musiało znacznie ograniczyć ruch pielgrzymkowy z powodu pandemii koronawirusa.

Transmisja rozpoczęła się o godz. 7.00 rano poranną modlitwą Anioł Pański, a zakończy procesją z pochodniami i relikwiami św. Bernadety Soubirous, po czym nastąpi modlitwa różańcowa.

Zamiarem organizatorów jest zgromadzenie w Lourdes pod znakiem nadziei i solidarności milionów ludzi ze wszystkich kontynentów za pośrednictwem telewizji, radia i sieci społecznościowych. Wszystkie szczegóły inicjatywy, jak i sama transmisja są publikowane na stronie: www.lourdes-united.org.

Wraz ze złagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa we Francji, w połowie maja sanktuarium w Lourdes zostało ponownie otwarte dla pielgrzymów indywidualnych i małych grup. Poprzedziło to dwumiesięczne jego zamknięcie z powodu pandemii i było najdłuższym w historii tego miejsca pielgrzymkowego. Co roku odwiedza go trzy miliony pielgrzymów i gości z całego świata, w tym ponad 50 tysięcy chorych i niepełnosprawnych. Pod koniec maja 2020 r. sanktuarium w Lourdes uczestniczyło w światowym różańcu on line z papieżem Franciszkiem.