Bp Piotr Libera w związku ze stale rosnącą liczbą zdiagnozowanych zachorowań na COVID-19 i pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, także na terenie diecezji płockiej, przypomniał o wciąż aktualnym obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego, poza celebransem.

Za konieczne uznał wywieszanie informacji o tym w wejściach do kościołów i kaplic oraz stałe przypominanie tego obowiązku wiernym, uczestnikom liturgii i nabożeństw. Wierni muszą mieć też możliwość zapewnienia możliwości użycia środka dezynfekującego na dłonie przy wejściu do kościołów.

„Uwzględniając możliwości i okoliczności, należy przypominać wiernym o konieczności zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami niespokrewnionymi uczestniczącymi w liturgii. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku rekomenduje również takie zorganizowanie ruchu w kościołach między nabożeństwami, aby w drzwiach świątyni nie przechodzili obok siebie wchodzący i wychodzący” – zaznacza biskup płocki.

Zaleca, aby w czasie udzielania Komunii Świętej oddzielić uczestników liturgii, którzy chcą przyjmować Komunię na rękę (jest to forma rekomendowana w obecnej sytuacji zagrożenia zarażeniem), od przyjmujących Ją do ust. Można ogłosić, że najpierw udzielana będzie Komunia Święta na rękę, a później do ust, lub robić to w dwóch oddzielnych miejscach.

„Przypominam, że lekceważenie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz zagrożenia epidemiologicznego uderza w istotę budowania prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty i naraża szczególnie osoby chore, osłabione i starsze, na niebezpieczeństwo zarażenia i utraty życia” podkreśli bp Libera.

Pasterz Kościoła płockiego podziękował jednocześnie za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń sanitarnych państwowych i diecezjalnych podczas pandemii. Służy to „owocnemu i roztropnemu duszpasterzowaniu w tym trudnym czasie”.

Poprosił o modlitwę o ustanie pandemii COVID-19, polecając się szczególnie opiece Matki Bożej i św. Rocha, szczególnego patrona w czasach zarazy.