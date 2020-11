Poszanowanie zasady niedyskryminacji osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych filarów praw człowieka w postępowym społeczeństwie XXI wieku – napisano w oświadczeniu, które podpisało ponad sto organizacji z Europy i obu Ameryk, broniących prawa do życia, apelując do polskiego parlamentu i rządu o uszanowanie i opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października br.

110 organizacji ze świata wystosowało oświadczenie, w którym wspiera polskich obrońców życia i radością przyjmuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzającą „rzeczywistą równość pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i chorymi, a osobami zdrowymi bez tych upośledzeń i chorób”.

– Państwo przeczyłoby samo sobie, gdyby z jednej strony potwierdzało, że osoby niepełnosprawne mają te same prawa, co inni, a z drugiej strony zezwalało na ich eliminację przed urodzeniem z powodu ich choroby czy niepełnosprawności. Oznaczałoby to, że życie osoby chorej czy niepełnosprawnej jest mniej wartościowe niż życie osoby zdrowej – napisano w oświadczeniu. – Możliwość eliminacji dziecka w wieku prenatalnym aż do momentu urodzenia się z powodu jego choroby lub niepełnosprawności jest poważnym naruszeniem praw osób niepełnosprawnych – dodano.

W oświadczeniu przypomniano stwierdzenie Komitetu ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych (UNIC) z 2017 roku: „Przepisy, które jednoznacznie zezwalają na aborcję z powodu niepełnosprawności, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. Zwrócono uwagę, że przywracając równość pomiędzy niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi dziećmi w okresie prenatalnym, polski Trybunał Konstytucyjny dostosowuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej do prawa międzynarodowego.

– Rzeczpospolita Polska może stać się wzorem do naśladowania dla krajów z całego świata, gdyż wszystkie są wezwane do przyjęcia przepisów chroniących osoby niepełnosprawne i chore, które mają takie samo prawo do życia jak inni – napisano w oświadczeniu, w którym zaapelowano do polskiego parlamentu i rządu o uszanowanie i opublikowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz skupienie uwagi na rozwiązaniach, które poprawią sytuację życiową rodzin opiekujących się chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi.

– Poszanowanie zasady niedyskryminacji osób niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych filarów praw człowieka w postępowym społeczeństwie XXI wieku – podkreślono na końcu.

Z inicjatywą oświadczenia wystąpiła hiszpańska federacja stowarzyszeń pro-life Federación Española de Asociaciones Provida. W zaledwie kilka dni uzyskała poparcie ponad stu organizacji z wielu krajów Europy oraz obu Ameryk. Samych tylko Europejczyków zrzeszonych w organizacjach-sygnatariuszach oświadczenia jest ponad milion.

– To pokazuje skalę poparcia, jakie otrzymuje Polska, która wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - niestety ciągle nieopublikowanym - zapewnia jednakowe traktowanie wobec prawa osób niepełnosprawnych i zdrowych – mówi Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny.

Jak dodaje, takie myślenie o wyroku Trybunału pomogłoby rządowi i parlamentowi odwrócić dyskusję, a wtedy priorytetem powinny i muszą stać się kolejne - jedynie logiczne - kroki, czyli prace nie tyle nad złym projektem prezydenta Andrzeja Dudy, ale nad rozwiązaniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i ich rodziny. – Skupmy się na jak najszybszych nowych rozwiązaniach w programie „Za życiem”, które uczynią z Polski lidera i wzór postępowania wobec najsłabszych członków naszego społeczeństwa. Europa i świat na nas patrzą – apeluje Bałtroszewicz.