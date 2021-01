Rzym: Kościół uczy, jak pomagać zniewolonym prostytutkom  

Rzymska diecezja włącza się w walkę z niewolnictwem, a konkretnie z tą jego formą, która jest związana z prostytucją. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku we Włoszech do prostytucji zmuszonych zostało od 40 do 45 tys. osób, w tym 3 tys. nieletnich. 70 proc. ofiar tego procederu to obcokrajowcy.