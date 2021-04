Twój „Gość Niedzielny”— wyraź opinię w ankiecie  

W 2023 roku minie 100 lat od ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego”. W tym czasie nasz tygodnik przechodził wiele zmian. Ufamy, że po każdej stawał się pismem coraz bardziej przyjaznym czytelnikom i lepiej spełniającym ich oczekiwania. Wyraźnym sygnałem, że ta intuicja jest słuszna, jest wysoka – druga – pozycja „Gościa Niedzielnego” w rankingu najchętniej czytanych tygodników w Polsce.

Bardzo dziękujemy Wam, drodzy Czytelnicy, za wierność naszemu tytułowi. Prosimy o ocenę naszej dotychczasowej pracy oraz o sugestie dotyczące Waszych oczekiwań – związanych z podejmowaną w „Gościu” tematyką, formą graficzną pisma oraz sposobem dystrybucji – za pośrednictwem ankiety. Liczymy na szczere opinie, również krytyczne. Będziemy wdzięczni za wskazówki, co możemy poprawić, zmienić, tak byście jeszcze chętniej i z większą przyjemnością sięgali po nasz tygodnik.

Wydrukowaną ankietę można znaleźć w najnowszym wydaniu „Gościa” (GN 14/2021).

Należy ją wypełnić i włożyć do dołączonej do tego numeru zaadresowanej koperty, a następnie wrzucić do skrzynki pocztowej. Nie trzeba naklejać znaczka! Koszty wysyłki zostały opłacone przez Instytut Gość Media – wydawcę „Gościa Niedzielnego”.

Ankietę można też wypełnić online https://ankieta.gosc.pl

Na wypełnione formularze czekamy do 30 kwietnia br.

Ankieta jest anonimowa, ale osoby, które podadzą nam swój adres oraz numer telefonu, oraz odpowiedzą na opisowe pytania dotyczące zalet i wad „Gościa Niedzielnego”, mają szansę otrzymać jedną z trzech nagród:

robot kuchenny firmy Tefal CompanionXL laptop HP Pavilion 15 zestaw narzędzi firmy Hilti wiertarka i wkrętarka akumulatorowa

Dla uczestników ankiety przygotowaliśmy również 10 rocznych prenumerat elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego”.

Regulamin konkursu dostępny na: https://ankieta.gosc.pl