Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova powiedziała w prywatnej telewizji JOJ, że najprawdopodobniej we wrześniu do Bratysławy przyjedzie papież Franciszek. Będzie to pierwsza wizyta papieża od osiemnastu lat. Czaputova zaprosiła Franciszka w grudniu 2020 r.