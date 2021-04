W sercu papieża troska o prawa więźniów, migrantów i osób starszych  

Wskazuje na to Mauro De Palma, który jest jednym z trzech Gwarantów Praw Osób Zatrzymanych lub Pozbawionych Wolności we Włoszech, którzy przez Ojca Świętego zostali przyjęci na prywatnej audiencji. „Papież przypomniał nam o prawie każdego człowieka do posiadania imienia i nie bycia traktowanym jedynie jako «liczby bez twarzy»” – mówi Radiu Watykańskiemu De Palma.

„Była to bardzo wszechstronna rozmowa. Jako gwaranci zajmujemy się, co najmniej czterema sektorami: karnym, dotyczącym więziennictwa; kwestią migrantów, w tym ośrodkami pomocy i centrami przymusowej repatriacji; a także domami opieki dla osób w podeszłym wieku i ośrodkami dla niepełnosprawnych – mówi papieskiej rozgłośni Mauro De Palma. – Wszystkie te kwestie leżą bardzo na sercu Ojcu Świętemu i jest nimi żywotnie zainteresowany. Muszę przyznać, że początkowe zakłopotanie i wzruszenie wywołane osobistą rozmową z Franciszkiem szybko zostaje przezwyciężone przez fakt, że nie są to dla niego obojętne tematy, ale sprawy, w które zna i w które wkłada całe swoje zaangażowanie. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że doskonale pamięta swoje wizyty w więzieniach i ośrodkach opieki, wspominał konkretnych ludzi i sytuacje. Powiedziałbym, że był to bardzo satysfakcjonujący dialog.“