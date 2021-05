Franciszek: Duch zmienia serce i poszerza spojrzenie  

"Prośmy dziś Maryję Dziewicę, Matkę Kościoła, o wstawiennictwo, aby Duch Święty zstąpił w obfitości, napełnił serca wierzących i rozpalił we wszystkich ogień swej miłości" - wezwał Franciszek podczas modlitwy Regina Coeli w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Watykanie. Papież zapewnił, że "Pan zsyła Ducha Świętego na nas, który nas ogarnia i pokonuje wszystkie nasze niezdecydowania, łamie nasze obrony i demontuje nasze fałszywe zabezpieczenia".

Papież nawiązał do fragmentu księgi Dziejów Apostolskich opowiadającego o zesłaniu Ducha Świętego w Wieczerniku, które objawiło się to „szumem”, który nagle dał się słyszeć z nieba, jakby „uderzenie gwałtownego wichru. "Jest to więc doświadczenie realne, ale i symboliczne" - zaznaczył.

Franciszek zwrócił uwagę, że "Duch Święty jest jak mocny i swobodny wiatr", nie można go kontrolować, zatrzymać ani zmierzyć, nie można też przewidzieć jego kierunku. Nie daje się ograniczyć w naszych ludzkich potrzebach, w naszych schematach i naszych uprzedzeniach. "Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i zstępuje na Kościół - na każdego z nas - ożywiając nasze umysły i serca" - powiedział Franciszek.

Zwrócił uwagę, że w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa byli jeszcze zdezorientowani i zalęknieni, nie mieli odwagi, aby wyjść z ukrycia. Przestrzegł przed pozostawaniem "w ochronnych murach naszych środowisk". "Ale Pan wie, jak do nas dotrzeć i otworzyć drzwi naszych serc. On zsyła Ducha Świętego na nas, który nas ogarnia i pokonuje wszystkie nasze niezdecydowania, łamie nasze obrony i demontuje nasze fałszywe zabezpieczenia. Duch Święty czyni nas nowymi stworzeniami, tak jak uczynił to tamtego dnia z Apostołami" - powiedział Franciszek.

Papież zaznaczył, że po otrzymaniu Ducha Świętego apostołowie nie byli oni już takimi, jak przedtem. "Duch Święty zmienia serce, poszerza spojrzenie uczniów. Czyni ich zdolnymi do przekazywania wszystkim wielkich dzieł Bożych, bez ograniczeń, przekraczając granice kulturowe i religijne, w których przywykli myśleć i żyć. Pozwala im docierać do innych z poszanowaniem ich możliwości słuchania i rozumienia, w kulturze i języku każdego z nich" - wyjaśniał papież.

Na zakończenie Roku "Laudato Si" papież ogłosił też natychmiastowe uruchomienie „Platformy Laudato Si'” - siedmioletniego programu działania, który poprowadzi rodziny, wspólnoty parafialne i diecezjalne, szkoły i uniwersytety, szpitale, przedsiębiorstwa, grupy, ruchy, organizacje i instytuty zakonne do przyjęcia zrównoważonego stylu życia.