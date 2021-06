Ambasada USA przy Watykanie wywiesza flagę LGBT  

New York Gazette ™ U.S. embassies fly LGBT flag with Biden's blessing, including at the Vatican: https://t.co/Xcg04WVav2 - 'The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display… https://t.co/kojWN4E5t5 #wealthmanagement #charteredwealthmanager pic.twitter.com/jM4mTMh8BH — George Mentz JD MBA (@GeorgeMentz) 2 czerwca 2021

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken ogłosił na początku bieżącego roku, że ambasady i konsulaty USA na całym świecie mogą wywieszać flagę "Pride" na tym samym maszcie co flaga amerykańska, podczas „okresu Pride".

Upoważnienie do wywieszenia flagi - które nie było nakazem - zostało wydane przed 17 maja, obchodzonym jako międzynarodowy dzień przeciwko homofobii, transfobii i bifobii (negatywnego nastawienia względem osób biseksualnych).

Za czasów administracji Trumpa placówki dyplomatyczne USA miały zakaz wywieszania tęczowej flagi z masztów ambasad i musiały uzyskać na to specjalne pozwolenie. Zezwolono im natomiast na wywieszanie flagi wewnątrz budynków.

Depesza Antony'ego Blinkena w sprawie flag "Pride", o którym po raz pierwszy poinformował magazyn „Foreign Policy” w kwietniu, doradzała, by placówki dyplomatyczne w niektórych krajach unikały wywieszania tęczowej flagi, jeśli mogłoby to wywołać sprzeciw.

Również we wtorek 1 czerwca prezydent Joe Biden, drugi katolicki prezydent w historii USA, wydał oświadczenie z okazji "Miesiąca Dumy Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Osób Transpłciowych i Queerów, 2021". Podkreślił w nim, iż jest to okazja do świętowania godności tych osób oraz wyraził uznanie dla niedawnej decyzji Sądu Najwyższego, który uznał prawo do małżeństwa osób tej samej płci oraz orzekł, że federalna ochrona praw obywatelskich przed dyskryminacją ze względu na płeć w miejscu pracy rozciąga się również na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Biden wezwał ponadto Kongres do uchwalenia ustawy o równości (Equality Act), która ustanawia obok rasy i płci, orientację seksualną i tożsamość płciową jako kategorie chronione w federalnym prawie cywilnym.

Konferencja Biskupów Katolickich USA (USCCB) ostrzegła, że pomimo celów ustawy, jakimi są walka z dyskryminacją, będzie ona w istocie dyskryminować osoby wierzące, które sprzeciwiają się redefinicji małżeństwa i transgenderyzmowi. Przestrzega, że ustawa, nakazując dostęp do obiektów użyteczności publicznej w oparciu o orientację seksualną lub tożsamość płciową, może być wykorzystana do wywierania presji na Kościoły, aby „organizowały czynności, które naruszają ich przekonania". Religijne agencje adopcyjne mogą być zmuszone do przekazywania dzieci parom homoseksualnym, a schroniska dla kobiet do przyjmowania biologicznych mężczyzn identyfikujących się jako transseksualne kobiety.

W czasie administracji Obamy Ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej zamieściła w mediach społecznościowych posty pro-LGBT z okazji międzynarodowego dnia przeciwko homofobii, transfobii i bifobii oraz podczas miesiąca "Pride" w 2017, 2014 i 2011 roku.