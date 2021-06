Odrzucić aborcyjną rezolucję  

Gazeta przypomina, że dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad rezolucją w sprawie przyjęcia tzw. raportu Maticia.

"Zakłada on m.in., że aborcja powinna być prawem człowieka i promuje permisywną edukację seksualną" - napisał Nasz Dziennik.

"To kolejny pomysł lewackiego szaleństwa w Parlamencie Europejskim" - powiedział ND europoseł Joachim Brudziński, który zapowiedział, że Europejscy Konserwatyści i Demokraci będą głosowali przeciw rezolucji.

Dziennik zaznacza, że autorem raportu jest europarlamentarzysta z Chorwacji Predrag Fred Matić.

"To skrajny socjalista, należący w europarlamencie do Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. W klubie tym są m.in. polski homoaktywista Robert Biedroń i Sylwia Spurek, która upomina się o prawa krów, jej zdaniem gwałconych po to, żeby dawać mleko" - opisuje Nasz Dziennik.

"Podobnie jak wiele innych +raportów+ i +badań+, wykonywanych przez skrajnie lewicowe środowiska, także tzw. raport Maticia jest mało wiarygodny" - ocenia gazeta.

"Raport ten nie ma żadnego oparcia w danych naukowych, faktach ani w obowiązującym prawie" - powiedziała Naszemu Dziennikowi dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris Karolina Pawłowska. "Jego treść jest całkowicie polityczna i ideologiczna" - dodała.

Dziennik przypomniał, że dokument został przyjęty 11 maja przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, a w środę ma się odbyć głosowanie w sprawie przyjęcia go w formie rezolucji.

Według Pawłowskiej, są na to duże szanse ze względu na obecny rozkład sił w Parlamencie Europejskim, w którym dominują socjaliści i liberałowie.

"Dlatego staramy się zrobić wszystko, aby powiadomić opinię publiczną, a także europosłów, co tak naprawdę w tym raporcie się kryje" - wyjaśniła prawniczka w środowym wydaniu Naszego Dziennika.