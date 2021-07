Burzliwa noc w kilku województwach  

Synoptyk dodał, że w nocy pogoda się nieco poprawi, ale mogą wystąpić lokalne mgły.

– Burze możliwe również są w pasie od Pomorza Wschodniego po Ziemię Łódzką. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia – zaznaczył Jakub Gawron. – Ostrzeżenia drugiego stopnia o silnym deszczu z burzami obowiązują dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, części świętokrzyskiego i części lubelskiego. Tam sytuacja jest najbardziej groźna. Prognozujemy, że w ciągu dnia może tam spaść nawet miejscami do 50- 60 litrów wody na metr kwadratowy – tłumaczył synoptyk.

Według prognoz nieco lepsza sytuacja będzie we wschodniej połowie województwa lubelskiego, na Podkarpaciu oraz na wschodzie Małopolski. – Tam obowiązują ostrzeżenia o silnym deszczu z burzami pierwszego stopnia. Sumy opadów prognozowane są nieco mniejsze, bo do 40 mm . Podobnie jest w części północno wschodniej woj. łódzkiego, gdzie opady deszczu mogą dochodzić do 35 mm – podkreślił.

– Oprócz tego mamy ostrzeżenia o burzach, które obowiązują do godzin wczesnowieczornych dla województwa pomorskiego i kujawsko pomorskiego. Tam spodziewamy się burz z opadami deszczu do 30 mm , a lokalnie do 40 mm z porywami wiatru do 75 km/h . Lokalnie może pojawić się grad – zaznaczył.

Wskazał, że w całym obszarze objętym ostrzeżeniami porywy wiatru nie powinny przekraczać 70 km/h . – Porywy wiatru nie będą w sobotę dominującym zjawiskiem. Największy problem przysparzać nam będzie opad deszczu – ocenił.

Poinformował również, że w nocy sytuacja pogodowa będzie się nieco poprawiać. – Z godziny na godzinę burze będą zanikać. Ostrzeżenia obowiązują najpóźniej do północy, więc w pierwszej połowie nocy sytuacja powinna nam się nieco ustabilizować i poprawić – podał.

Wyjawił, że w nocy mogą wystąpić lokalnie mgły. –Wilgoci jest sporo, więc spodziewamy się, że lokalnie będą tworzyć się mgły, które nie powinny być długotrwałe, ale widzialność w mgłach będzie ograniczona do 300 metrów – powiedział.

Temperatura w nocy będzie wynosić od 13 st . C. na zachodzie kraju do 17 st . C. na północnym wschodzie. – Chłodniej jedynie będzie w obszarach podgórskich - od 9 do 11 stopni Celsjusza – przekazał.

– Najładniejsza pogoda w nocy będzie na zachodzie i południowym zachodzie, tam prognozujemy zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie na ogół duże z przelotnymi opadami deszczu – dodał.