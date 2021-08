Katowice. Legenda Gieksy ma swój mural w mieście  

Pomysłodawcami muralu byli kibice GKS-u, zrzeszeni w stowarzyszeniu SK 1964. Ich pomysł wsparł radny Krzysztof Pieczyński, wieloletni kibic klubu. - Nie ukrywam satysfakcji z efektu końcowego, gdyż dla mnie Jan Furtok był nie tylko moim sportowym idolem, ale uważam, że zdecydowanie najlepszym piłkarzem w historii GKS-u. Dziś jesteśmy przyjaciółmi, z czego jestem bardzo dumny - mówił Krzysztof Pieczyński.

Jan Furtok nie ukrywał wzruszenia podczas odsłonięcia muralu. - W imieniu całej mojej rodziny jestem wdzięczny za ten piękny gest. Bardzo dziękuję kibicom, którzy zawsze mnie wspierali, pomagając osiągać najwyższe cele w mojej karierze zawodniczej. Osobne słowa kieruję do pana prezydenta Marcina Krupy za udostępnienie tak zacnego miejsca i za zgodę na stworzenie jakże wspaniałego muralu. Muszę też podziękować Krzysiowi Pieczyńskiemu, czyli mojemu przyjacielowi „Andrutowi”, który projekt pilotował i pilnował, aby udało się go w pełni zrealizować - mówił Jan Furtok.

Również prezydent Krupa nie ma wątpliwości, że Janowi Furtokowi należała się taka forma uhonorowania. - Przez ponad dekadę budował polską markę u naszych zachodnich sąsiadów, był też wspaniałym ambasadorem Katowic, zawsze z dumą podkreślającym swoje pochodzenie. Trochę czasu trwało dobranie odpowiedniej lokalizacji dla muralu z jego wizerunkiem, ale udało się znaleźć godne miejsce. Co prawda Jasiu pochodzi z Kostuchny, ale jako wybitny katowiczanin w pełni zasłużył na uhonorowanie w samym Śródmieściu - podkreślał prezydent Katowic.

Jan Furtok urodził się 9 marca 1962 roku w Katowicach-Kostuchnie. Piłkarską karierę rozpoczął w MK Górnik Katowice, a już w 1977 roku trafił do GKS-u Katowice. W latach 1979-1988 oraz 1995-1998 w barwach GieKSy rozegrał 209 ligowych meczów, w których zdobył 88 bramek, co jest rekordem klubu. W niemieckiej Bundeslidze był najlepszym polskim strzelcem przed erą Roberta Lewandowskiego. W latach 1988–1995 w barwach HSV Hamburg i Eintrachtu Frankfurt rozegrał 188 meczów, zdobywając 60 goli. W 1991 rok został wicekrólem strzelców Bundesligi, a także był wybrany najlepszym obcokrajowcem rozgrywek. W Reprezentacji Polski zagrał w 36 meczach, zdobywając 10 bramek, będąc m.in. uczestnikiem Mistrzostw Świata w Meksyku w 1986 roku. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem grup młodzieżowych w GKS-ie, a także - jak do tej pory - ostatnim trenerem I drużyny GKS-u w Ekstraklasie (w 2005 roku).