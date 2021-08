„Mosty w Ammanie”: Projekt na rzecz irackich chrześcijan  

Iraccy uchodźcy w Jordanii nie mają dostępu do krajowego systemu opieki zdrowotnej ani do państwowego szkolnictwa. Stąd w ramach projektu przygotowano dla nich kursy dokształcające dla nauczycieli, serię spotkań z zakresu edukacji zdrowotnej dla irackich i jordańskich kobiet oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Łaciński patriarcha Jerozolimy poświęcił także Dom Najświętszego Serca, czyli wielofunkcyjne centrum, które od września stanie się głównym miejscem realizacji działań przewidzianych w projekcie. „To kolejny krok na drodze do budowania przyjaznych relacji i promowania gościnności” – powiedział abp Pierbattista Pizzaballa.

Zdaniem przewodniczącego włoskiego episkopatu, który wspiera projekt, „Mosty w Ammanie”, to lekcja człowieczeństwa, zwłaszcza dla Europy. Podkreślił on, że Jordania znajduje się w pierwszej piątce pastw świata przyjmujących osoby z obszarów dotkniętych kryzysem i ubiegające się o azyl. „W ten sposób realizujemy wizję Papieża Franciszka, który wzywa do budowania mostów, a nie murów. Hojność Jordańczyków, którzy przyjmują tak wielu uciekających przed wojną ludzi, jest uderzająca” – podkreślił kard. Gualtiero Bassetti.