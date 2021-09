Arcybiskup Gądecki o proroctwie kardynała Augusta Hlonda  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że właśnie wtedy uczestniczył w tym wydarzeniu ówczesny Prymas Polski, kard. August Hlond.

„Wtedy właśnie wypowiedział słowa: kiedy nadejdzie wreszcie czas, w którym Słowianie będą mogli w swoich własnych językach modlić się do Boga i zwracać się do Niego w ojczystej mowie? Było to proroctwo, ponieważ po niedługim czasie okazało się, już za pontyfikatu Jana Pawła II, że kiedy ten przyjechał do Gniezna po raz pierwszy, odwołał się właśnie do tych słów kard. Hlonda z Kongresu Eucharystycznego – podkreślił abp Gądecki. Jestem urzeczony atmosferą tego Kongresu, bardzo dobrym przygotowaniem, różnorodnością kultur i języków. Uczestniczą w nim Polacy, którzy na stałe mieszkają w Budapeszcie oraz w okolicy. Właśnie oni uczestniczyli wczoraj w tej Mszy polsko-węgierskiej, którą odprawiałem w parafii św. Antoniego. Wielu z nich włączyło się w charakterze wolontariuszy, pracując na rzecz Kongresu.“