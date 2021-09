Maorysi chcą zmiany nazwy Nowa Zelandia

Jak tłumaczy we włoskim „Corriere della Sera” Alessandra Muglia, nazwa Aotearoa oznacza w języku maoryskim „ziemię długiej białej chmury”. Partia tubylców złożyła petycję, chcąc, by parlament w Wellington zmienił nazwę Nowej Zelandii na oryginalną w ciągu pięciu lat.

„Jesteśmy krajem polinezyjskim, jesteśmy Aotearoa. Jest to nazwa, która zjednoczy nasz naród, zamiast go dzielić. Nowa Zelandia to termin holenderski, a nawet Holendrzy zmienili nazwę swojego kraju na Niderlandy” - argumentują liderzy partii maoryskiej Rawiei Waititi i Debbie Ngarewa-Packer, których cytuje „The Guardian”.

„Aotearoa jest w rzeczywistości terminem już rozpowszechnionym wśród ludności, jak zauważyła jakiś czas temu premier Jacinda Ardern, dodając jednak, że zmiana nazwy »nie jest czymś, co rząd rozważał«, borykając się z innymi priorytetami” - pisze A. Muglia.

Premier stwierdziła, że coraz częściej słyszy użycie nazwy Aotearoa i uważa tę zmianę za pozytywną. „Czy nazwa się zmieni, czy nie, Nowozelandczycy już odwołują się do maoryskiego imienia kraju, a ta przemiana dokonała się za przyzwoleniem całej populacji” - argumentuje. Jednak zmianie mocno sprzeciwia się prawica.

Dziś tylko 15 proc. populacji nowozelandzkiej deklaruje przynależność do etnicznej grupy Maorysów, ale w ostatnich latach kultura tradycyjna przeżywa odrodzenie - np. w lutym kraj uznał „Matariki”, Nowy Rok Maoryski, za święto narodowe, a wiele wyrażeń z języka maoryskiego weszło do powszechnego użycia i coraz więcej Nowozelandczyków decyduje się na naukę języka ojczystego. Premier szacuje, że do 2040 r. będzie się nim posługiwać co najmniej milion osób.

Petycja w sprawie zmiany nazwy kraju pojawia się 49 lat po poprzedniej złożonej w parlamencie, która dotyczyła uznania maoryskiego za jeden z oficjalnych języków Nowej Zelandii. „Doceniam zasługę tych, którzy podjęli to wyzwanie” - zaznaczył R. Waititi, współzałożyciel partii Maorysów. „W 2021 roku podejmujemy tę drogę i posuwamy się dalej, by dotychczasowe starania nie zostały zaprzepaszczone”.

W ciągu pierwszych 2,5 godziny petycja zebrała 3 tys. podpisów (Nowa Zelandia ma niecałe 5 mln mieszkańców). „Jesteśmy gotowi na zmianę” - podsumował R. Waititi.