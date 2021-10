Papież: Zbawienie jest darmowym darem Boga  

Przypomniał, że w minionych wiekach na temat usprawiedliwienia wielokrotnie debatowano, aby zgłębić myśl św. Pawła, dochodziło także do licznych nieporozumień na tym tle. „Myśl Apostoła Narodów można streścić, mówiąc, że usprawiedliwienie wynika z Bożego miłosierdzia, które przebacza” – podkreślił Ojciec Święty.

Bóg przez śmierć Chrystusa ostatecznie zniszczył grzech

„«Ależ, ojcze, ja jestem sprawiedliwy, bo zachowuję wszystkie przykazania!» – Tak, ale to nie stąd przychodzi usprawiedliwienie. Ono było wcześniej niż twoje dobre uczynki. Ktoś uczynił cię sprawiedliwym przed Bogiem. Z kolei ktoś inny powie: «ale ja jestem grzesznikiem!» To prawda, ale jesteś teraz sprawiedliwy, choć grzeszny, najgłębiej w swojej istocie jesteś sprawiedliwy. To Jezus Chrystus uczynił nas sprawiedliwymi. Nasz Bóg, dobry i miłosierny, cierpliwy, nieustannie udziela przebaczenia – podkreślił Papież. – Bóg, przez śmierć Jezusa, zniszczył grzech i dał nam przebaczenie i zbawienie w sposób ostateczny. Jest to jakby powrót do pierwotnej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, zanim zaszło nieposłuszeństwo grzechu. Usprawiedliwienie, którego dokonuje Bóg, pozwala nam zatem odzyskać niewinność utraconą przez grzech.“

Następnie Franciszek odpowiedział na pytanie: w jaki sposób dokonuje się usprawiedliwienie. Zaznaczył, że odrywamy tu inną nowość w nauczaniu św. Pawła, mianowicie, że usprawiedliwienie dokonuje się przez łaskę. „Chrystus zapłacił za nas wszystkich” – powiedział Papież.

Nie staniemy się sprawiedliwi dzięki własnym wysiłkom

„Apostoł zawsze pamięta o doświadczeniu, które zmieniło jego życie: o spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. Paweł był człowiekiem wyniosłym, religijnym i gorliwym, przekonanym, że sprawiedliwość polega na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań. Teraz jednak został zdobyty przez Chrystusa, a wiara w Niego przemieniła go do głębi, pozwalając mu odkryć prawdę, która do tej pory była ukryta: nie stajemy się sprawiedliwi dzięki własnym wysiłkom, lecz to Chrystus ze swoją łaską czyni nas sprawiedliwymi – podkreślił Franciszek. – Tak więc Paweł, aby w pełni poznać tajemnicę Jezusa jest gotów wyzbyć się wszystkiego, w co wcześniej był bogaty, ponieważ odkrył, że zbawiła go jedynie łaska Boża.“

Ojciec Święty zaznaczył, że zbawienie przez łaskę nie oznacza, że nie liczą się nasze uczynki. Przestrzeganie przekazań jest ważne w naszej relacji z Bogiem dla budowania życia duchowego. Podkreślił jednak, że nawet w tej materii nie możemy polegać wyłącznie na własnych siłach. „Od Boga otrzymujemy tę bezinteresowną miłość, która uzdalnia nas z kolei do konkretnej miłości. Odpowiedź wiary wymaga od nas aktywności w miłowaniu Boga i bliźniego” – powiedział Franciszek.