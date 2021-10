Kard. Scherer o Synodzie: każdy może coś wnieść do misji Kościoła

Zdaniem kardynała wszyscy możemy wnieść coś ważnego do misji Kościoła.

„Papież pragnie, aby proces synodalny angażował wszystkich członków Kościoła, poczynając od diecezji i lokalnych wspólnot. Jest to nowy i ważny czas dla Kościoła. Nie chodzi w nim o fundamentalne zmiany czy nowości, ponieważ wszystko to, o czym mówi Papież, jest już obecne w Kościele od początku i ma swoje ważne miejsce także w teologii Soboru Watykańskiego II – powiedział kard. Scherer. – Dobrze jest jednak, abyśmy przypominali o fundamentach Kościoła i podejmowali je na nowo, aby wszyscy czuli się członkami Kościoła, nie tylko duchowieństwo. Klerykalizm jest przeciwieństwem synodalności, a Franciszek wzywa do synodalności, przypomina, że wszyscy jesteśmy częścią Kościoła, każdy może coś wnieść do jego misji i z pewnością każdy ma coś do otrzymania od Kościoła.“