Wręczono Nagrody Totus Tuus przyznawane z okazji Dnia Papieskiego

Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczono podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody przyznawane są tradycyjnie z okazji Dnia Papieskiego, który w tym roku obchodzony jest 10 października.

W uroczystości transmitowanej w Programie 2 TVP uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Nagrodami Totus Tuus honorowane są osoby i instytucje, które inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II w sposób szczególny przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Totusy przyznawane są w czterech kategoriach: Promocja godności człowieka, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II oraz TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzono dr Katarzynę Jachimowicz – „za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia”. W 2008 r. dr Jachimowicz wyjechała do Norwegii, gdzie zrobiła od nowa specjalizację z medycyny rodzinnej i pracowała jako lekarz rodzinny do 2015 r. Została wówczas zwolniona z pracy z powodu stosowania klauzuli sumienia. W 2020 r. zakończyła specjalizację z psychiatrii. Obecnie pracuje w poradni psychiatrycznej w Kongsbergu.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nagrodę Totus Tuus otrzymał założycie Leszek Mądzik. Artysta został uhonorowany „za prowadzenie ludzi poza to co widzialne i tymczasowe, poprzez tworzenie sztuki będącej świadectwem chrześcijańskiej nadziei wobec najważniejszych pytań egzystencjalnych i metafizycznych człowieka”.

Laureat, założyciel działającej od ponad 50 lat Sceny Plastycznej KUL jest reżyserem, scenografem, plastykiem, wykładowcą. Jego autorski teatr klasyfikowany jest jako "teatr narracji plastycznej". Głównymi środkami wypowiedzi są przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. Otrzymał liczne wyróżnienia w kraju za granicą. Jego Teatr z sukcesami gościł na scenach w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki.

W dziedzinie propagowania nauczania Świętego Jana Pawła II Totusa otrzymał Stanisław Grygiel, uczeń i przyjaciel Jana Pawła II, filozof, specjalista w zakresie studiów nad rodziną. Nagrodzono go „za twórczość naukową i publicystyczną poświęconą myśli Jana Pawła II i współtworzenie światowych ośrodków naukowych teologii ciała, małżeństwa i rodziny”.

Stanisław Grygiel od 1981 r. wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, przez ponad 20 lat wykładał filozofię człowieka w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie.

Nagroda Totus Tuus medialny im. Bp. Jana Chrapka powędrował do wspólnoty ewangelizacyjnej „Mocni w Duchu”. Kapitułą nagrodziła ją „za działalność ewangelizacyjną z wykorzystaniem telewizji i mediów społecznościowych łączących pasję i profesjonalizm z charyzmatem i osobistą formacją”.

Wspólnota „Mocni w Duchu”, nad którą opiekę sprawują jezuici, powstał w 1987 r., prowadzi rekolekcje, koncerty, duże wydarzenia halowe i plenerowe, warsztaty muzyczne i taneczne, rekolekcje ignacjańskie oraz nagrywa płyty i głosi konferencje. Obecnie liczy około 40 osób.

Nagrodę specjalną Totus Tuus otrzymał Carl Albert Anderson. Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba został uhonorowany „za promocję osoby św. Jana Pawła II oraz wiarygodne wcielanie w życie na arenie międzynarodowej głoszonych przez niego wartości”.

Carl A. Anderson sprawował funkcję Najwyższego Rycerza od 2000 do 2021 roku. Za jego kadencji Rycerze Kolumba odnotowali znaczący wzrost w obszarze członkostwa, nastąpił rozwój działalności ubezpieczeniowej i charytatywnej oraz rozpoczęto wiele nowych inicjatyw.

Carl Anderson ma za sobą wybitną karierę jako urzędnik państwowy i nauczyciel. W latach 1983-1987 pracował w gabinecie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, między innymi jako asystent Prezydenta i Dyrektor ds. Kontaktów Publicznych Białego Domu. Po zakończeniu pracy w Białym Domu przez prawie dziesięć lat był członkiem Komisji Praw Obywatelskich Stanów Zjednoczonych.