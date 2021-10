Jelenia Góra. Więzienie dla ks. Piotra M.  

Sąd okręgowy w Jeleniej Górze podtrzymał decyzję sądu niższej instancji skazujący ks. Piotra M. na więzienie za czyny związane z molestowaniem seksualnym nieletnich. Sąd zmienił jednak wysokość kary z 5 lat na 4 lata więzienia.

Jak mówi ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik diecezji legnickiej, o dalszych losach kapłana zdecyduje także Stolica Apostolska. - Diecezja ma obowiązek poinformować Stolicę Apostolską o fakcie skazania, po zakończeniu całego procesu. Tam zostanie podjęta decyzja o pozostawieniu bądź nie danego księdza w stanie kapłańskim. W tym momencie stronom przysługuje jeszcze prawo do wniesienia wniosku do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. Nie wiemy, czy którakolwiek ze stron złoży taki wniosek - mówi ks. Wesołowski.

Ks. Piotr M. został zatrzymany w maju 2019 roku przez zgorzelecką policję po zgłoszeniu przez matkę dziewczynki z Ruszowa niewłaściwego zachowania kapłana wobec jej dziecka. W toku postępowania do prokuratury zgłosiło się m.in. 18 kobiet molestowanych w przeszłości przez ks. Piotr M. jeszcze podczas jego pracy wikariuszowskiej we Wrocławiu. Jednak były to sprawy przedawnione i sąd zajął się tylko dwoma przypadkami. Po zbadaniu tych spraw sąd wydał wyrok skazujący.