Abp Guzdek podkreślił w niej wyjątkowy charakter Adwentu, który zachęca do postawy czujności, którą obrazują słowa Jezusa: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.



Metropolita białostocki zaznaczył, że "Tak jak gospodarz nie wie, kiedy przyjdzie złodziej, tak i my nie znamy dnia ani godziny przyjścia Syna Człowieczego". I dodał: "Aby nie było za późno, musimy być czujni i odpowiedzialni za swoje życie".



Nawiązując do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej metropolita białostocki stwierdził, że stanowi ona wezwanie do odpowiedzialności za los Ojczyzny, która jest naszym wspólnym domem.





„Docierający na wschodnią granicę migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Wykorzystywanie ludzkich dramatów przez stronę białoruską do prowadzenia działań przeciwko Polsce i Unii Europejskiej należy stanowczo potępić” – zaznaczył abp Guzdek.



Metropolita białostocki zapewnił, że Kościół od samego początku kryzysu migracyjnego niesie migrantom pomoc, przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska Caritas Archidiecezji Białostockiej. Szczególne słowa podziękowania skierował do żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji za pełną oddania i skuteczną ochronę polskich granic. Prosił o modlitwę „za nich oraz ich rodziny, które z niepokojem oczekują powrotu swoich najbliższych do rodzinnych domów”.



Zaapelował, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej w każdą niedzielę po Mszach św. była odmawiana Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz o dar pokoju i pojednania między narodami. Na zakończenie życzył wiernym „owocnego przeżywania Adwentu i prostowania ścieżek swojego życia na spotkanie z przychodzącym Panem”.