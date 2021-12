W drugim dniu wizyty na Cyprze papież odwiedził zwierzchnika tamtejszego Kościoła Prawosławnego Chryzostoma II. Następnie spotkał się z biskupami Świętego Synodu w prawosławnej katedrze Świętego Jana Teologa z XVII wieku.

Franciszek podziękował Chryzostomowi II za "otwartość serca" i zaangażowanie w promowanie dialogu. "Mamy wspólne pochodzenie apostolskie: święty Paweł przemierzył Cypr, a następnie przybył do Rzymu. Jesteśmy zatem spadkobiercami tego samego zapału apostolskiego i łączy nas jedna droga - droga Ewangelii" - podkreślił.

"Cieszy mnie, gdy widzę, że podążamy tą samą drogą, w poszukiwaniu coraz większego braterstwa i pełnej jedności" - zapewnił papież. "Nie pozwólmy, aby sparaliżował nas strach przed otwarciem się i odważnymi gestami, nie ulegajmy owej +niemożliwości pogodzenia różnic+, która nie znajduje odzwierciedlenia w Ewangelii" - apelował.

"Historia wprowadziła pośród nas głębokie rozłamy, ale Duch Święty chce, abyśmy z pokorą i szacunkiem zbliżali się do siebie. Zachęca nas, abyśmy nie godzili się z podziałami z przeszłości" - wskazał Franciszek.

Mówił, że warto "odłożyć na bok abstrakcyjne pojęcia" i pracować razem w dziedzinie działalności charytatywnej, edukacji, w promowaniu ludzkiej godności.

"Wieki podziału i oddalenia sprawiły, że przyswoiliśmy sobie, nawet nieświadomie, wiele wrogich uprzedzeń wobec innych, uprzedzeń opartych często na niedostatecznych i wypaczonych informacjach, rozpowszechnianych przez literaturę agresywną i polemiczną" - stwierdził papież. To jego zdaniem zniekształca Bożą drogę, która prowadzi do zgody i jedności.

"Ileż to razy w historii pośród chrześcijan zajęci byliśmy przeciwstawianiem się innym, zamiast twórczo przyjmować drogę Boga, która w miłości dąży do zażegnania podziałów! Ileż to razy przesadzaliśmy i szerzyliśmy uprzedzenia wobec innych" - przypomniał.

Franciszek zachęcił prawosławnych biskupów: "Prośmy Pana o mądrość i odwagę, abyśmy podążali Jego drogami, a nie naszymi".

Po spotkaniu z Chryzostomem II papież napisał w księdze pamiątkowej: "Jako pielgrzym na Cyprze, perle historii i wiary proszę Boga o pokorę i odwagę, by podążać razem ku pełnej jedności i podarować światu, za przykładem Apostołów, braterskie przesłanie pocieszenia i żywe świadectwo nadziei".