Kilometrowa planetoida minie Ziemię we wtorek  

Obiekt nosi oznaczenie (7482) 1994 PC1 - liczba w nawiasie to numer katalogowy planetoidy, a dalsza część to tymczasowe oznaczenie nadane, gdy ją odkryto. Asteroidę odkrył astronom Robert McNaught prowadząc obserwacje w Siding Spring Observatory w Australii. Było to 9 sierpnia 1994 roku. Potem w archiwalnych danych znaleziono jej obserwacje z wcześniejszych lat, najstarsze z 1974 roku.

Planetoida ma bardzo dobrze wyznaczoną orbitę, była nawet w 1997 roku obserwowana radarem Goldstone, a jej obecne zbliżenie do Ziemi jest monitorowane na bieżąco od sierpnia 2021 roku.

Asteroida zbliży się do naszej planety 18 stycznia 2022 r. o godz. 22:51 polskiego czasu. Najmniejszy dystans wyniesie 1,98 mln kilometrów. Z obliczeń wiadomo, iż w ostatnim okresie jej najbliższy przelot koło Ziemi miał miejsce w 1933 roku w odległości 1,13 mln km, a w roku 2105 nastąpi to w odległości 2,33 mln km. To wszystko są bezpieczne odległości i nie grozi nam zderzenie z (7482) 1994 PC1. Dla porównania, dystans Ziemia-Księżyc to około 384 tysiące kilometrów, czyli planetoida minie Ziemię w odległości ponad pięć razy większej.

Planetoida (7482) 1994 PC1 ma średnicę 1,052 km, znaną z dokładnością do 0,303 km. Jest to więc dość spora skała, znacznie większa niż te, które zwykle mijają Ziemie (prawie codziennie znanych jest po kilka przelotów obiektów o wielkościach kilkudziesięciu metrów w większym lub mniejszych odległościach od Ziemi). Obiekt należy do grupy nazywanej "potencjalnie niebezpiecznymi planetoidami (ang. Potentially Hazardous Asteroids).