W odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka oraz polskich i ukraińskich biskupów Rycerze Kolumba na świecie podjęli akcję modlitewną "Most Jedności i Braterstwa w modlitwie" w intencji pokoju na Ukrainie.

W komunikacie przekazanym PAP Delegat Stanowy, przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce Krzysztof Zuba poinformował, że w środę w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o 21.00 wraz ze swoimi rodzinami i wszystkimi ludźmi dobrej woli zjednoczą się w modlitwie o pokojowe rozwiązanie eskalującego napięcia na granicy Rosji i Ukrainy.

Wyjaśnił, że w ten sposób Rycerze Kolumba chcą w konkretny sposób odpowiedzieć na apel papieża Franciszka, który ustanowił środę Dniem Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

Do odpowiedzi na prośbę papieża wezwał światowy przywódca Rycerzy Kolumba, Najwyższy Rycerz Patrick E. Kelly. "By wyrazić naszą solidarność z narodem ukraińskim, wzywam Braci Rycerzy na całym świecie, aby wspólnie z papieżem Franciszkiem i Kościołem powszechnym modlili się o pokój na Ukrainie" - napisał.

W czasie Apelu Jasnogórskiego, Rycerze Kolumba w Stanach Zjednoczonych odmówią wspólnie modlitwę św. Franciszka o pokój oraz koronkę do Bożego Miłosierdzia (ze względu na różnicę czasu będzie to godzina 15.00). "Adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste nabożeństwo odbędzie się w New Haven, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny, gdzie w 1882 roku bł. ks. Michael McGivney założył wspólnotę Rycerzy. W liturgii oprócz przywódców globalnej wspólnoty Rycerzy uczestniczyć będą duchowni eparchii Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego" - poinformowano w komunikacie.

Rycerze Kolumba obchodzą w tym roku 10-lecie obecności, działalności i charytatywnego zaangażowania na Ukrainie. Systematyczny rozwój członkowski i programowy wspólnoty w tym kraju tamtejsi Rycerze zawdzięczają również wsparciu, współpracy i silnemu zaangażowaniu swoich Braci Rycerzy z Polski.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 roku ks. Michael McGivney, który w 1882 roku w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 mln mężczyzn.

W Polsce obecni są od 15 lat i liczą prawie 7 tysięcy członków działających w ponad 200 parafiach na terenie 30 diecezji. Duszpasterzem, kapelanem stanowym, jest metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.