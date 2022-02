Wrocław dla Ukrainy  

Wszyscy się tego spodziewaliśmy, a jednak nikt z nas nie chciał wierzyć, że dojdzie do zbrojnego ataku Rosji na suwerenną i niepodległą Ukrainę i zagrozi to tym samym jej integralności - mówił prezydent Jacek Sutryk. Przypomniał również, że w sercu miasta zebrali się zarówno Polacy jak i obywatele Ukrainy, których mieszka w stolicy Dolnego Śląska ok. 100 tys.

Podkreślił, że dziś o poranku rozmawiał z merem Lwowa i innych miast partnerskich i wspólnie ustalili, że działanie pomocowe musi być odpowiednio skoordynowane. Zaznaczył, że deklarację włączenia się w pomoc Ukrainie przekazał wojewodzie dolnośląskiemu, Jarosławowi Obremskiemu.

Hymny Wrocławia, Polski i Ukrainy wykonał Tadeusz Nestorowicz. Posłuchaj:

Konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar zaznaczył na początku, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. - Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi i radzie miasta za wsparcie w tych trudnych czasach. Rosja przeprowadza wszechstronną agresję na Ukrainę. To nie tylko wojskowe działania, ale również m.in. ataki hakerskie. Ukraina jednak cały czas walczy i będzie bronić każdego centymetra swojej ziemi - przekonywał.

Pan konsul zaznaczył, że niewielu wierzyło w jego kraju, że może dojść do inwazji. - Wciąż jesteśmy w szoku, ale powoli się z niego otrząsamy. Było i będzie w narodzie zaufanie do naszych sił zbrojnych. Będziemy walczyć - podkreśla stanowczo. Przyznaje też, że na ten moment na Ukrainie potrzebna jest benzyna i olej napędowy dla wojska. Na pytanie jak można włączyć się w zbiórkę przyznał, że na ten moment wszystkie ukraińskie placówki próbują dobrze skoordynować ewentualną pomoc, która dotrze do ukraińskiego wojska.

Weź udział w akcji modlitewnej "Gościa":

- Na razie bądźmy w gotowości i zbierajmy potrzebne produkty. Wkrótce ogłosimy to, co jest potrzebne - dodał prezydent Sutryk. Zapewnił też, że w przypadku napływu do Polski dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Wrocław jest w stanie przyjąć od kilku do kilkunastu tysięcy osób w halach sportowych i innych dużych obiektach. - Będziemy reagować w zależności od scenariusza rozwoju wydarzeń - dodał. - Nie chcemy wywoływać paniki. Chodzi o to, by mądrze pomagać i sobie nawzajem towarzyszyć.

