Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. Zgodnie z nią zdemontowano drewnianą rzeźbę Jezusa Chrystusa z Katedry Ormiańskiej, najcenniejszą część średniowiecznego ołtarza, który przetrwał II Wojnę Światową, i przeniesiono ją do schronu przeciwlotniczego, gdzie będzie czekała na zakończenie działań wojennych.

Rzeźby, których nie można zdemontować i przenieść, w tym fontanny na Rynku w pobliżu Ratusza, zostały owinięte materiałami ogniotrwałymi i ochronnymi. Posągi świętych wokół katedry łacińskiej są owinięte materiałem ogniotrwałym. Zainstalowano również ekrany ochronne na witrażach w katedrze łacińskiej.

The crucifix from the Armenian cathedral in Lviv is moved to the bunker. The last time this statue of Christ was brought to a safe hiding place during WW2. #PutinsWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/BtkRIBbUKg