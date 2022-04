Prowadziła ją miłość Ojczyzny. Pogrzeb śp. Karoliny Kaczorowskiej  

Mszy św. żałobnej przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego, wieloletni delegat Episkopatu Polski do spraw Polonii, bp Wiesław Lechowicz.

W ostatniej drodze śp. Karolinie Kaczorowskiej towarzyszyły najwyższe władze na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą z małżonką, przedstawiciele Wojska Polskiego, duchowieństwa, Polonia z Wielkiej Brytanii oraz harcerze. Uroczystość rozpoczęła się od Mazurka Dąbrowskiego. Przy urnie z prochami śp. Karolinie Kaczorowskiej zaciągnięto wartę honorową.

- "Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nas nie umiera dla siebie. Dla Pana żyjemy i w Panu umieramy". Te słowa w sposób wyjątkowy odnoszą się do zmarłej Karoliny Kaczorowskiej, zarówno do jej życia tutaj na ziemi, jak i przeżywania ojczyzny niebieskiej. Sybiraczka, wielka nauczycielka emigracji, osoba głębokiej wiary - mówił kard. Kazimierz Nycz, witając uczestników uroczystości pogrzebowych, w tym szczególnie rodzinę Zmarłej.

W homilii bp Wiesław Lechowicz podkreślił, że historia zbawienia "utkana jest z niewiast dzielnych". - Dzielne niewiasty pisały i nadal piszą także historię Polski i Polonii. Odgrywają niezastąpioną rolę w środowisku, w którym żyją, kształtując je w duchu wartości patriotycznych i ewangelicznych. Jedną z nich dziś żegnamy - podkreślił.

Po Mszy świętej żałobnej miały miejsce przemówienia okolicznościowe.

- Mimo smutku, że odeszła, cieszymy się, że spocznie w Świątyni Opatrzności Bożej, aby Polacy mogli przychodzić i oddawać tu hołd jej i mężowi, za piękne życie, za ich piękną służbę dla Polski. Tę Polskę z tamtej londyńskiej skarbnicy, w której przechowywano ją przez lata, przenieśli tutaj symbolicznie w 1990 roku, oddając insygnia na ręce wybranego po raz pierwszy przez Polaków w powszechnych wyborach prezydenta odnowionej Rzeczypospolitej, prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydent Ryszard Kaczorowski przez ten akt w pewnym sensie ustanowił tę obecną Polskę właśnie jako kontynuację II Rzeczypospolitej, a więc Polski prawdziwie suwerennej, niepodległej i wolnej. Właściwie od tego momentu można by ją liczyć - podkreślił prezydent Andrzej Duda, wspominając swoje spotkania z Karoliną Kaczorowską i jej mężem. - Pani Prezydentowo, Pierwsza Damo wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, dziękujemy za Twoje piękne życie, za Twoją piękną służbę dla Polski, Polaków, dla naszej ojczyzny, spoczywaj w pokoju - dodał.

Listy do uczestników uroczystości skierowali także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz min. Piotr Gliński.

- Gromadzimy się wokół urny z prochami śp. pani Karoliny Kaczorowskiej, dziękując jej za wspaniałe życie, za życie, w którym nie straciła nigdy wiary, nadziei i miłości. Nie straciła wiary w Boga, nie straciła nadziei na to, że Polska odzyska wolność i nie straciła nigdy miłości do RP i do drugiego człowieka - podkreślił minister Jan Józef Kasprzyk.

W kondukcie żałobnym do miejsca pochówku w Panteonie Wielkich Polaków uczestniczyła najbliższa rodzina wraz z wyznaczoną delegacją. Zmarła spoczęła obok swego męża śp. Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków.